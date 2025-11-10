Where Winds Meet готовится к глобальному запуску с новым захватывающим обзорным трейлером

Игра Where Winds Meet от студии Everstone выйдет 14 ноября на PS5 и ПК, а предзагрузка начнётся 12 ноября. В новом обзорном трейлере команда разработчиков рассказала обо всём, чего могут ожидать игроки.

Where Winds Meet, позиционируемая как первая игра в жанре Wuxia с открытым миром, предлагает игрокам отправиться в путешествие по Китаю времён Пяти династий и Десяти королевств. Имея относительно неизвестное происхождение, они пытаются создать свою легенду, сражаясь с таинственными угрозами. Вы можете выбирать из множества видов оружия, комплектов боевых искусств и многочисленных мистических техник, но мир в целом полон событий.

В игре есть тысячи NPC, с которыми можно взаимодействовать, особенно в городе Кайфэн, и каждый из них невероятно детализирован. Where Winds Meet — бесплатная игра с поддержкой кооперативного режима, но игроки-одиночки могут рассчитывать на десятки часов игрового контента.