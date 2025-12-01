Where Winds Meet готовится покорить смартфоны: мобильный релиз состоится уже в декабре

Разработчики ролевого экшена Where Winds Meet, недавно вышедшего на PC и PS5, объявили о глобальном запуске мобильной версии. Владельцы Android и iOS смогут присоединиться к приключению уже 12 декабря, о чём стало известно из нового трейлера. Там же напомнили, что предварительная регистрация доступна в Google Play, App Store и на официальном сайте игры.

Мобильная версия сохранит все ключевые особенности проекта: кроссплей, синхронизацию прогресса между устройствами и полноценный контент, доступный на старших платформах. Это позволит игрокам свободно перемещаться между ПК, консолью и смартфоном, не теряя ни одной минуты прогресса.

Интерес к игре растёт стремительно. За две недели после глобального релиза аудитория Where Winds Meet достигла 9 миллионов человек, причём более 2 миллионов присоединились уже в первые сутки. Такой старт подчёркивает высокий спрос на масштабные уся-приключения в открытом мире.

События Where Winds Meet разворачиваются в Китае периода Пяти династий и десяти царств. Игроков ждут разнообразные боевые стили, глубокая система развития, ремёсла и исследование огромных территорий. В Китае игра была доступна с начала 2025 года и получила положительные отзывы за проработанный геймплей и яркое визуальное исполнение.