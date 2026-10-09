Where Winds Meet откроет для исследования новый горный регион Цинчжоу - масштабное обновление выйдет 15 октября

Разработчики приключенческого ролевого экшена с открытым миром Where Winds Meet опубликовали анонсирующий трейлер, посвящённый грядущему контентному дополнению. Свежий видеоматериал знакомит пользователей с первой в истории проекта масштабной прибрежно-горной территорией под названием Цинчжоу. Создатели официально утвердили точную дату релиза этого крупного бесплатного обновления, которое станет доступно для всех действующих игроков 15 октября 2026 года.

Новая живописная область гармонично сочетает в себе массивные скалистые хребты, бескрайние лазурные морские просторы и традиционную восточную архитектуру древнего Китая. Опубликованный ролик наглядно демонстрирует уникальные элементы окружения, среди которых игроки увидят бурлящие водопады, священные горные вершины и уединённые поселения мастеров боевых искусств. По заверениям авторов, эта изолированная локация на протяжении многих веков служила надёжным убежищем для различных легендарных личностей и скрытых мастеров Цзянху.

Вместе с открытием обширной территории в игре появится полноценная сюжетная линия, которая расскажет множество доселе неизведанных историй и познакомит странников с колоритными персонажами. В представленном трейлере закадровый голос упоминает легенду о величайшем мировом зле, которое согласно древним преданиям томится в заточении на священной горе Тайшань. Пользователям предстоит лично распутать клубок мрачных тайн, столкнуться с новыми видами опасных противников и принять участие в динамичных битвах на фоне величественного рокота Жёлтой реки.

Игровой процесс масштабного апдейта расширит и базовые геймплейные возможности, предложив пользователям новые боевые стили, уникальные акробатические приёмы и элементы экипировки. Путешественники смогут использовать продвинутые механики перемещения для эффективного исследования отвесных скал и глубоких речных каньонов Цинчжоу. Приступить к освоению неизведанных земель, разгадке древних секретов и поиску истины в опасном фэнтезийном мире искатели приключений смогут уже в середине текущего месяца.