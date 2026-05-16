Where Winds Meet откроет Императорский дворец в крупнейшем обновлении игры

NetEase Games и Everstone Studio представили второе крупное дополнение для Where Winds Meet. Уже в конце мая в игре появится Императорский дворец — новая гигантская локация с сюжетными интригами, свежими активностями и масштабными улучшениями.
Разработчики рассказали, что территория дворца займёт более миллиона квадратных метров. По словам авторов, размеры комплекса сопоставимы с городом Кайфэн. Внутри игроков ждут свыше 3000 NPC, политические заговоры, расследования и новые сюжетные линии, связанные с императорским двором.
Обновление также добавит систему собственного поместья, новых спутников и оружие типа Guantlet. Одними из главных новинок станут два режима: кооперативный PvE-режим Martial Path Domain для пяти игроков и Ancient Tombs, где предстоит исследовать тёмные гробницы ради редкой добычи.
Вместе с новым контентом студия готовит крупный пакет QoL-улучшений. Авторы пообещали продолжать развивать игру на основе отзывов сообщества и выпускать регулярные обновления с новым контентом каждый сезон.
Кроме того, 19 мая в игре стартует временное событие с тематическим обликом панды. Акцию посвятили поддержке программ по защите дикой природы.
Where Winds Meet продолжает активно расширяться после релиза, а предстоящее обновление станет одним из самых масштабных за всё время существования игры.
Прикольная игра, приятная графика - иногда прямо вау места есть, боевка тоже понравилась. Но есть огромный минус при игре в сюжетку, это сам сюжет написанный китайцами для китайцев, вообще ничего непонятно, нелогично и кажется какой то бред на экране происходит, еще эта специфическая манера разговора в диалогах, которые переведены на русский нейронкой. Надеюсь китайцы скоро отойдут от национального сюжета в играх и сделают его более адаптированным для всего мира, как делают сейчас корейцы и японцы, так как в плане графики, анимации и боевки у них уже очень неплохие игры.