Where Winds Meet открывает эпоху Уся-панка: обновление Hidden Mountain уже вышло с новой локацией и школой моистов

Студия Everstone Games выпустила крупное обновление Hidden Mountain для приключенческой ролевой игры Where Winds Meet. Дополнение уже доступно на ПК и консолях, а вместе с его релизом разработчики представили новый трейлер, посвящённый свежему контенту.

Главным нововведением стала первая в игре многоуровневая горная локация, получившая название «Скрытая гора». Игрокам предстоит исследовать её запутанные маршруты, встретиться с новыми противниками и бросить вызов опасным боссам. Кроме того, обновление добавляет новую секту «Мохистский холм», вдохновлённую философией моистов, а также новый тип оружия — кастеты, расширяющие боевые возможности персонажей.

Hidden Mountain также включает новые облики, игровые события и эксклюзивные награды. По словам разработчиков, дополнение открывает новую эпоху Where Winds Meet, которую они называют Wuxia-Punk. Это направление сочетает традиционные боевые искусства уся с древними механизмами школы моистов, предлагая игрокам необычное смешение восточной эстетики, технологий и динамичных сражений.

С выходом Hidden Mountain авторы рассчитывают заметно разнообразить исследование мира и сделать боевую систему ещё глубже благодаря новым механикам и уникальному стилю региона.