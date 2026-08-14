Where Winds Meet отправится выше гор: анонсирована вторая глава Hidden Mountain

Разработчики Where Winds Meet раскрыли подробности второй главы крупного дополнения Hidden Mountain, получившей название Heaven’s Threshold. Обновление выйдет 20 августа и продолжит историю первой части расширения.

В Heaven’s Threshold игрокам предстоит подняться в горы и исследовать расположенные среди туманных вершин новые области. Одной из них станет зона с разрушенными обсерваториями, доступ к которой откроется после прохождения события Clouttop Ascent. Разработчики также подготовили подземелье Evershift Labyrinth с многоуровневой структурой, механизмами и крупными механическими противниками, включая Inkpincer Scorpion и Cloud-Seizing Serpent.

Сражения расширят два новых навыка. Bursting Nine позволит выпускать залп из девяти стрел, замедляя и удерживая врагов, а World to Sword превратит избыточную энергию лечения в летающие энергетические клинки.

Продолжится и сюжетная линия дополнения. В Campaign of Mirkvale игрокам предстоит отправиться в долину, которая когда-то была промышленным центром, а теперь оказалась под контролем мятежных кузнецов. Героям предстоит восстановить повреждённые механизмы и водяные колёса, одновременно выясняя обстоятельства произошедшего.

Помимо сюжетного контента, Heaven’s Threshold добавит несколько новых режимов. В Reflection Temple игроки в одиночку исследуют охваченный сверхъестественными явлениями горный храм, а Chasing With Kite предложит гонки с одиночными заездами на время и сетевым мультиплеером. В Pangolin Peddler акцент сделан на торговле: игрокам предстоит прокладывать маршруты между отдалёнными деревнями.

Таким образом, вторая глава Hidden Mountain заметно расширит дополнение не только за счёт продолжения истории, но и благодаря новым территориям, боевым возможностям, испытаниям и активностям.