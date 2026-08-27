Where Winds Meet получила трейлер третьей главы Hidden Mountain - финал истории выйдет 10 сентября

Everstone Studio представила новый трейлер третьей, заключительной главы дополнения Hidden Mountain для бесплатной Where Winds Meet. Ролик показали во время презентации Xbox на Gamescom, а сама глава станет доступна игрокам 10 сентября в рамках бесплатного обновления.

Судя по трейлеру, центральным событием новой главы станет попытка предотвратить покушение. Главному герою предстоит пробраться через руины, уклоняясь от дальних атак загадочной убийцы, после чего его ждёт масштабная битва с боссом.

Сражение развернётся на необычной арене, окружённой зеркальными отражениями зданий. В определённый момент противница раскроет дополнительные силы, изменив свой облик, однако герой сумеет выдержать её натиск и одержать победу.

При этом история, похоже, окажется сложнее обычного противостояния героя и убийцы. По мере развития событий выясняется, что сама противница могла быть лишь пешкой в более масштабном конфликте. Финал трейлера намекает на появление новой угрозы и опасность для города, расположенного на вершине Скрытой горы.

Третья глава Hidden Mountain выйдет 10 сентября. Одновременно Everstone Studio сообщила о важном достижении проекта: аудитория Where Winds Meet превысила 100 миллионов игроков по всему миру.