Where Winds Meet получит бесплатное дополнение Hexi уже 6 марта

Студия Everstone Studio официально объявила дату выхода расширения Hexi для Where Winds Meet. Согласно представленному трейлеру, обновление станет доступно 6 марта и принесёт в игру масштабный пласт нового контента — причём абсолютно бесплатно для всех пользователей.

Главным элементом дополнения станет одноимённый регион Hexi. Игрокам предстоит исследовать разнообразные ландшафты: песчаные просторы Jade Gate, заснеженные равнины Liangzhou и древние маршруты Qinchuan с историческими пейзажами. Разработчики делают ставку на атмосферу и контраст локаций, расширяя географию мира и добавляя новые точки для исследования.

Хотя подробностей о наполнении пока немного, трейлер демонстрирует зрелищные сражения с ранее невиданными противниками. Судя по кадрам, новая территория будет не только живописной, но и опасной, а сюжет получит дальнейшее развитие.

Решение выпустить Hexi бесплатно команда объясняет стремлением избежать разделения аудитории и сохранить целостность игрового сообщества. Такой подход может дополнительно усилить позиции проекта, который уже за первый месяц привлёк более 15 миллионов игроков на ПК, PS5 и мобильных устройствах.

С выходом Hexi студия рассчитывает закрепить успех Where Winds Meet и продолжить развитие игрового процесса, делая мир ещё глубже и насыщеннее.