Where Winds Meet получит "Императора Котов" - самый необычный босс игры появится уже 28 мая

Авторы Where Winds Meet показали трейлер нового мирового босса с говорящим именем «Император Котов». Сражение добавят в игру уже 28 мая, и, судя по ролику, разработчики решили немного разбавить серьезную атмосферу экшена юмором и абсурдом.

По сюжету пушистый правитель устраивает хаос во время ночной прогулки по музею, а затем маскируется под статуэтку рыси, чтобы скрыться от стражников. Битва развернется в Императорском дворце и предложит необычные механики, завязанные на поведении хитрого босса.

На фоне привычных мрачных противников в духе классических soulslike такой «кот-император» выглядит неожиданно свежо. Разработчики явно пытаются показать, что Where Winds Meet умеет быть не только красивой и пафосной RPG о древнем Китае, но и игрой с характером. И это может стать одним из главных плюсов проекта в долгосрочной перспективе.