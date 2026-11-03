Where Winds Meet получит масштабное обновление Hutuo к первой годовщине

Everstone Studio и NetEase Games раскрыли планы по развитию Where Winds Meet и представили обновление Hutuo, которое станет частью празднования первой годовщины игры. Главным нововведением станет одноимённый регион — охваченная войной приграничная территория с масштабными сражениями и новой сюжетной линией.

События развернутся вокруг битвы у моста Чжунду, где игрокам предстоит противостоять вторжению северных захватчиков и защищать мирных жителей. История затронет темы верности, справедливости и самопожертвования. Разработчики обещают показать войну с разных сторон через задания, окружение и истории обычных людей.

Вместе с Hutuo появятся два настольных режима — Horse Racing Chess и Jianghu Tactics, новые боевые испытания и мировые боссы. Позднее, в конце ноября, игру пополнит боевой стиль с двумя копьями, хореографию которого поставил знаменитый постановщик боевых сцен Юэнь У-Пин.

Обновление выйдет 13 ноября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, iOS, Android и ПК через Steam и Epic Games Store. В этот же день начнётся празднование первой годовщины с особыми наградами для игроков.