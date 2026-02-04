Where Winds Meet получит официальный перевод на русский язык - авторы расширяют планы по локализациям

Студия Everstone рассказала о планах по развитию почти MMORPG Where Winds Meet, которые будут реализовываться в течение второго сезона и далее. Помимо нового контента, разработчики упомянули расширение списка локализаций — среди потенциальных языков был назван и русский. При этом ни сроков, ни привязки к конкретному сезону авторы не обозначили.

Таким образом, речь идёт не об анонсе русской версии, а лишь о намерениях сделать игру доступнее для новой аудитории в будущем. Тем не менее даже такое упоминание стало важным сигналом для игроков, ранее не решавшихся пробовать проект из-за языкового барьера.

Кроме того, Everstone планирует улучшить оптимизацию, сократить размер клиента и исправить ряд технических проблем. Также ожидается традиционный для жанра контент: новые регионы, задания, противники и боевые стили.

Where Winds Meet — это ролевая игра в стиле уся с открытым миром, действие которой происходит в Китае X века. Игроки берут на себя роль молодого мастера меча, отправляющегося в путешествие, чтобы раскрыть тайны своего прошлого и создать собственную легенду.