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Where Winds Meet 14.11.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.8 448 оценок

Where Winds Meet раскрыли боевые стили парных копий

GameTrailers GameTrailers

PlayStation представила боевые стили парных копий для фэнтезийной ARPG с открытым миром Where Winds Meet. Ролик демонстрирует захваты, прорыв вражеской обороны, защитные стойки и контратаки.

Новый путь боевых искусств разделён на два направления. Лёгкое копьё позволяет стремительно идти вперёд и пробивать строй противников, а тяжёлое делает упор на выжидание и сокрушительные ответные удары.

Постановкой движений руководил консультант по экшену Юань Упин: разработчики стремятся передать в боях пластику традиционных боевых искусств.

Парные копья появятся в игре 26 ноября на PS5.

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