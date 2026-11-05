Where Winds Meet раскрыли боевые стили парных копий

PlayStation представила боевые стили парных копий для фэнтезийной ARPG с открытым миром Where Winds Meet. Ролик демонстрирует захваты, прорыв вражеской обороны, защитные стойки и контратаки.

Новый путь боевых искусств разделён на два направления. Лёгкое копьё позволяет стремительно идти вперёд и пробивать строй противников, а тяжёлое делает упор на выжидание и сокрушительные ответные удары.

Постановкой движений руководил консультант по экшену Юань Упин: разработчики стремятся передать в боях пластику традиционных боевых искусств.

Парные копья появятся в игре 26 ноября на PS5.