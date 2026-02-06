ЧАТ ИГРЫ
Where Winds Meet 14.11.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.9 375 оценок

Where Winds Meet штурмует чарты Steam и празднует Китайский Новый год обновлением 1.3

butcher69 butcher69

Бесплатный экшен Where Winds Meet оказался далеко не разовым хитом. С момента релиза игра стабильно держится в топ-20 самых продаваемых проектов Steam и на данный момент занимает седьмое место в чарте, уступая лишь нескольким крупным релизам — в том числе Wuthering Waves, лауреату The Game Awards в категории «Выбор игроков».

Интерес к проекту подтверждают и цифры онлайна: пиковая аудитория Where Winds Meet превышает 50 тысяч одновременных игроков только в Steam. При этом игра также доступна на консолях и мобильных устройствах, что делает общую аудиторию ещё выше.

На фоне успеха разработчики выпустили обновление 1.3, приуроченное к празднованию Китайского Нового года. Патч добавляет тематический контент и масштабный фестиваль в игровом мире, а все нововведения уже продемонстрированы в свежем трейлере.

Комментарии:  7
shelestrx8

Одна из лучших игр прошлого года, китайцы молодцы. Ноль доната ptw, очень много всяких активностей, побочные квесты интересные, ии нпц итд. Только стиль нишевый , не всем зайдет, китайские боевые искусства без магии. Смесь цусимы с ведьмаком и соулсами, и это все бесплатно. Сначала кажется сложной , но через пару дней все уже кажется элементарным. Сначала не зашла из за перегрузки интерфейса и всякой фигни со стилями и скилами , а потом как втянулся, 200 часов наиграл и только 60% пройдено. Норм графа и физика , красивые локации и без всяких обязательных дейликов.

6
sa1958

Хорошо.

1
Snake2105

И забыли сказать что вес игры больше 100 Гб.

Ds_Raider

скачай пак с легкими текстурами и она будет значительно легче

Alex40001

ну да а геншин сколько весит? щас большинство таких игр весят 100+ гигов

Sea of Remnants весит 100 гигов почти

Arknights: Endfield весит вроде бы тоже около 100

Niphestotel Alex40001

Аркнайтс - для установки надо 75гб, но игра весит 45 гб), но игра только вышла, скоро разрастется, как и все игры