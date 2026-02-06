Where Winds Meet штурмует чарты Steam и празднует Китайский Новый год обновлением 1.3

Бесплатный экшен Where Winds Meet оказался далеко не разовым хитом. С момента релиза игра стабильно держится в топ-20 самых продаваемых проектов Steam и на данный момент занимает седьмое место в чарте, уступая лишь нескольким крупным релизам — в том числе Wuthering Waves, лауреату The Game Awards в категории «Выбор игроков».
Интерес к проекту подтверждают и цифры онлайна: пиковая аудитория Where Winds Meet превышает 50 тысяч одновременных игроков только в Steam. При этом игра также доступна на консолях и мобильных устройствах, что делает общую аудиторию ещё выше.
На фоне успеха разработчики выпустили обновление 1.3, приуроченное к празднованию Китайского Нового года. Патч добавляет тематический контент и масштабный фестиваль в игровом мире, а все нововведения уже продемонстрированы в свежем трейлере.
Одна из лучших игр прошлого года, китайцы молодцы. Ноль доната ptw, очень много всяких активностей, побочные квесты интересные, ии нпц итд. Только стиль нишевый , не всем зайдет, китайские боевые искусства без магии. Смесь цусимы с ведьмаком и соулсами, и это все бесплатно. Сначала кажется сложной , но через пару дней все уже кажется элементарным. Сначала не зашла из за перегрузки интерфейса и всякой фигни со стилями и скилами , а потом как втянулся, 200 часов наиграл и только 60% пройдено. Норм графа и физика , красивые локации и без всяких обязательных дейликов.
Хорошо.
И забыли сказать что вес игры больше 100 Гб.
скачай пак с легкими текстурами и она будет значительно легче
ну да а геншин сколько весит? щас большинство таких игр весят 100+ гигов
Sea of Remnants весит 100 гигов почти
Arknights: Endfield весит вроде бы тоже около 100
Аркнайтс - для установки надо 75гб, но игра весит 45 гб), но игра только вышла, скоро разрастется, как и все игры