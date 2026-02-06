Where Winds Meet штурмует чарты Steam и празднует Китайский Новый год обновлением 1.3

Бесплатный экшен Where Winds Meet оказался далеко не разовым хитом. С момента релиза игра стабильно держится в топ-20 самых продаваемых проектов Steam и на данный момент занимает седьмое место в чарте, уступая лишь нескольким крупным релизам — в том числе Wuthering Waves, лауреату The Game Awards в категории «Выбор игроков».

Интерес к проекту подтверждают и цифры онлайна: пиковая аудитория Where Winds Meet превышает 50 тысяч одновременных игроков только в Steam. При этом игра также доступна на консолях и мобильных устройствах, что делает общую аудиторию ещё выше.

На фоне успеха разработчики выпустили обновление 1.3, приуроченное к празднованию Китайского Нового года. Патч добавляет тематический контент и масштабный фестиваль в игровом мире, а все нововведения уже продемонстрированы в свежем трейлере.