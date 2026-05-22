Where Winds Meet уходит в дворцовые интриги: новый трейлер "Императорского дворца" показал масштабное дополнение

Разработчики Where Winds Meet представили трейлер дополнения «Императорский дворец», и по масштабу это уже не просто расширение, а почти отдельная игра внутри игры. Игроков отправляют в огромную новую зону — Императорский дворец Кайфэн, где интриги и политика явно важнее прямых столкновений.

Главная особенность обновления — размах. Более 3000 NPC, каждый из которых может помнить действия игрока и реагировать на прошлые решения, создают ощущение живого двора, а не статичной декорации. На фоне многих современных RPG это выглядит почти вызывающе амбициозно: не каждая AAA-игра решается на такую плотность симуляции.

Игрокам предстоит работать под прикрытием, сотрудничать с императорской разведкой и постепенно распутывать цепочку заговоров. Среди новых сюжетных линий — «Запечатанное сокровище» с расследованием анонимного письма и «Заточение», где мистическая тёмная иллюзия приводит к босс-файту. В числе новых противников заявлены необычные боссы вроде Золотого Плача и даже Кота Императора — странное, но запоминающееся сочетание фольклора и абсурда.

Дополнение также добавляет мировые события и многопользовательские кампании, включая будущие активности с мифическим зверем Вечным Оленем и лунным Лунным Зеркалом. Судя по всему, проект уверенно двигается в сторону масштабной онлайн-RPG с упором на сюжет и живой мир, где каждое решение действительно имеет последствия.