Закрытое бета-тестирование Where Winds Meet пройдёт с 16 по 19 мая на ПК и PS5

Разработчик из Китая Everstone объявил о новом закрытом бета-тестировании своей будущей песочницы-RPG в стиле Wuxia Where Winds Meet. ЗБТ пройдет на ПК и PlayStation 5 с 16 по 19 мая. Регистрация на этой веб-странице открыта до 15 мая; однако тест будет доступен только в США, Канаде, Японии и Корее.

CBT поддерживает контроллеры на обеих платформах. Однако прогресс не будет перенесен в полную версию игры. Системные требования для ПК приведены ниже. Соглашение о неразглашении (NDA) отсутствует, поэтому игроки смогут свободно делиться и транслировать свои приключения.

Это второй закрытый бета-тест Where Winds Meet, после первого, который состоялся почти ровно год назад.

Минимальные характеристики

Версия ОС Windows 10/11 (x64)

Процессор I7-4770K / AMD Ryzen 5 2400G или эквивалент

GTX 750 Ti / RX 550 / ARC A380 или эквивалент

ОЗУ 8ГБ

Хранилище 60 ГБ свободного места на жестком диске

Рекомендуемые характеристики

I7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X или эквивалент

RTX 2070 SUPER / RX 6700 XT / ARC A750 или эквивалент

ОЗУ 32ГБ

рекомендуется SSD 100 ГБ свободного места на SSD-накопителе

Высокие характеристики

I7-12700K / AMD Ryzen9 5950X или эквивалент

RTX 3080/ RX 6800 XT или эквивалент 8ГБ

ОЗУ 32ГБ

100 ГБ свободного места на SSD-накопителе

Мы ожидаем, что первая версия будет иметь игровой мир более 20 квадратных километров (5K * 5K), но мы постоянно корректируем это в соответствии с содержанием. Поскольку мир этой игры имеет трехмерную структуру, есть подземное пространство и высота. Игра будет продолжать обновляться и расширяться в будущем. Первая версия будет включать большой город, город Бяньцзин, большую дикую местность и небольшие города.

Однопользовательский и многопользовательский режимы будут взаимоисключающими, и игроки смогут свободно выбирать, в какой режим они хотят играть. В многопользовательском режиме игроки будут находиться в средах, которые по своей природе являются интерактивными или совместными. Например, игроки могут сражаться вместе. Как показано в живой демонстрации, когда игрок страдает от отклонения цигун или дебаффа, другие игроки могут взять на себя роль врача, чтобы исцелить его травмы. Кроме того, сцена падения метеорита в трейлере на самом деле является случайным событием, уникальным для многопользовательского режима. Наша философия заключается в том, что большая территория будет изменена, когда произойдет какое-либо событие. Дом может рухнуть, может вспыхнуть пожар или что-то более серьезное, и игрокам потребуется работать вместе, чтобы достичь определенной цели.