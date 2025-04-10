Закрытое бета-тестирование Where Winds Meet пройдёт с 16 по 19 мая на ПК и PS5

Разработчик из Китая Everstone объявил о новом закрытом бета-тестировании своей будущей песочницы-RPG в стиле Wuxia Where Winds Meet. ЗБТ пройдет на ПК и PlayStation 5 с 16 по 19 мая. Регистрация на этой веб-странице открыта до 15 мая; однако тест будет доступен только в США, Канаде, Японии и Корее.
CBT поддерживает контроллеры на обеих платформах. Однако прогресс не будет перенесен в полную версию игры. Системные требования для ПК приведены ниже. Соглашение о неразглашении (NDA) отсутствует, поэтому игроки смогут свободно делиться и транслировать свои приключения.
Это второй закрытый бета-тест Where Winds Meet, после первого, который состоялся почти ровно год назад.
Минимальные характеристики
- Версия ОС Windows 10/11 (x64)
- Процессор I7-4770K / AMD Ryzen 5 2400G или эквивалент
- GTX 750 Ti / RX 550 / ARC A380 или эквивалент
- ОЗУ 8ГБ
- Хранилище 60 ГБ свободного места на жестком диске
Рекомендуемые характеристики
- I7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X или эквивалент
- RTX 2070 SUPER / RX 6700 XT / ARC A750 или эквивалент
- ОЗУ 32ГБ
- рекомендуется SSD 100 ГБ свободного места на SSD-накопителе
Высокие характеристики
- I7-12700K / AMD Ryzen9 5950X или эквивалент
- RTX 3080/ RX 6800 XT или эквивалент 8ГБ
- ОЗУ 32ГБ
- 100 ГБ свободного места на SSD-накопителе
Мы ожидаем, что первая версия будет иметь игровой мир более 20 квадратных километров (5K * 5K), но мы постоянно корректируем это в соответствии с содержанием. Поскольку мир этой игры имеет трехмерную структуру, есть подземное пространство и высота. Игра будет продолжать обновляться и расширяться в будущем. Первая версия будет включать большой город, город Бяньцзин, большую дикую местность и небольшие города.
Однопользовательский и многопользовательский режимы будут взаимоисключающими, и игроки смогут свободно выбирать, в какой режим они хотят играть. В многопользовательском режиме игроки будут находиться в средах, которые по своей природе являются интерактивными или совместными. Например, игроки могут сражаться вместе. Как показано в живой демонстрации, когда игрок страдает от отклонения цигун или дебаффа, другие игроки могут взять на себя роль врача, чтобы исцелить его травмы. Кроме того, сцена падения метеорита в трейлере на самом деле является случайным событием, уникальным для многопользовательского режима. Наша философия заключается в том, что большая территория будет изменена, когда произойдет какое-либо событие. Дом может рухнуть, может вспыхнуть пожар или что-то более серьезное, и игрокам потребуется работать вместе, чтобы достичь определенной цели.
кто помнит видел новости по китайской ммо по книге китайского писателя название не могу вспомнить видел пару толи скринов то ли артов там человек птица был или что то похожее
ЯП поиграл, но Россию "швыранули". // Рамис Ходжаев
Это ммо?