Создатели Ravenous Devils объявили о скором выходе своей новой игры - While We Wait Here увидит свет в этом месяце

Студия Bad Vices Games, подарившая нам кулинарный триллер Ravenous Devils, готовит к релизу новый хоррор. Их новый проект While We Wait Here вот-вот появится на прилавках цифровых магазинов. Уже 23 октября игра станет доступна на всех популярных платформах — ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.

А теперь о самой игре. Просто представьте, что за окном бушует апокалиптический ураган, а вы оказываетесь в маленькой закусочной, ставшей последним убежищем для горстки случайных посетителей. И теперь именно в этом месте вам предстоит решать — то ли попытаться убедить этих людей отправиться в настоящее убежище, то ли просто слушать их истории, попутно готовя еду на крошечной кухне.

Что интересно, разработчики решили отойти от привычной схемы «правильных» и «неправильных» решений. Здесь нет наказаний за ошибки или неверный выбор. Вы сами решаете, как будет развиваться история этой закусочной на краю конца света. При этом финалы могут быть совершенно разными.

Если вам уже не терпится окунуться в эту атмосферу надвигающегося апокалипсиса, то для вас есть хорошая новость. В Steam уже доступна бесплатная демоверсия While We Wait Here.