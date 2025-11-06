Мышиный город под лапой кошачьей знати: стратегия Whiskerwood вышла в раннем доступе

Очаровательная градостроительная стратегия Whiskerwood официально вышла в раннем доступе на ПК и уже доступна в Steam по цене 800 рублей. Игра получила полную русскую локализацию и дебютировала с атмосферным трейлером, раскрывающим основы сюжета и геймплея.

В центре истории — крошечное сообщество мышей, вынужденных выживать под властью кошачьей аристократии. Игрокам предстоит построить процветающий город, начиная с маленького поселения, состоящего из пары домиков и огородов, и постепенно превратить его в промышленный центр с заводами, мастерскими и автоматизированными производственными линиями.

Экономика Whiskerwood строится на системе торговли и налогов. Мыши могут экспортировать товары на специальных кораблях, получая ресурсы и средства для развития. Но не всё золото достанется народу — значительная часть дохода пойдёт усатым налоговым сборщикам, чтобы удержать благосклонность кошачьего сюзерена. Игнорирование налогов грозит жёсткими последствиями: флот господ может атаковать побережье и разрушить инфраструктуру города.

Главная интрига игры заключается в выборе между стабильностью и свободой. Игрок сам решает — оставаться под контролем кошачьей знати ради спокойствия или возглавить бунт, чтобы освободить хвостатых тружеников от гнёта.

Whiskerwood уже собирает положительные отзывы за тёплую атмосферу, симпатичную визуальную стилистику и глубокие экономические механики, объединяющие уют и социальную сатиру в одном флаконе.