ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Whisper Mountain Outbreak 3-й квартал 2025 г.
Выживание, Ужасы, Инди, Вид сверху, Кооператив
0 0 оценок

Кооперативный изометрический хоррор Whisper Mountain Outbreak выйдет в третьем квартале 2025 года

butcher69
Новости

Компания Toge Productions анонсировала Whisper Mountain Outbreak — изометрическую кооперативную игру в жанре survival horror. Релиз запланирован на PC в Steam в третьем квартале 2025 года.

Сюжет переносит игроков в 1998 год, где на горе Бисик горняки случайно пробудили древний ужас, запертый под землей. Проклятый туман накрыл округу, а вы и ваши друзья оказались в ловушке, сражаясь за выживание.

Ключевые особенности игры:

  • Сражения с монстрами: отбивайтесь от волн врагов с помощью ближнего и дальнего оружия.
  • Кооперативное взаимодействие: помогайте товарищам, делитесь ресурсами и общайтесь через колесо чата.
  • Исследования и головоломки: находите ключи, решайте загадки и ищите выход из ловушки.
  • Жуткая атмосфера: ограниченная видимость, клаустрофобия и напряженные моменты добавляют адреналина.
  • История проклятого города: узнавайте тайны через записки и общение с NPC.
4
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Legend_of_the_Hero

Я бы в такое точно поиграл, особенно с другом)

0