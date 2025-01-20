Кооперативный изометрический хоррор Whisper Mountain Outbreak выйдет в третьем квартале 2025 года

Компания Toge Productions анонсировала Whisper Mountain Outbreak — изометрическую кооперативную игру в жанре survival horror. Релиз запланирован на PC в Steam в третьем квартале 2025 года.

Сюжет переносит игроков в 1998 год, где на горе Бисик горняки случайно пробудили древний ужас, запертый под землей. Проклятый туман накрыл округу, а вы и ваши друзья оказались в ловушке, сражаясь за выживание.

Ключевые особенности игры: