Кооперативный изометрический хоррор Whisper Mountain Outbreak выйдет в третьем квартале 2025 года

Компания Toge Productions анонсировала Whisper Mountain Outbreak — изометрическую кооперативную игру в жанре survival horror. Релиз запланирован на PC в Steam в третьем квартале 2025 года.
Сюжет переносит игроков в 1998 год, где на горе Бисик горняки случайно пробудили древний ужас, запертый под землей. Проклятый туман накрыл округу, а вы и ваши друзья оказались в ловушке, сражаясь за выживание.
Ключевые особенности игры:
- Сражения с монстрами: отбивайтесь от волн врагов с помощью ближнего и дальнего оружия.
- Кооперативное взаимодействие: помогайте товарищам, делитесь ресурсами и общайтесь через колесо чата.
- Исследования и головоломки: находите ключи, решайте загадки и ищите выход из ловушки.
- Жуткая атмосфера: ограниченная видимость, клаустрофобия и напряженные моменты добавляют адреналина.
- История проклятого города: узнавайте тайны через записки и общение с NPC.
Я бы в такое точно поиграл, особенно с другом)