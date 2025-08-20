Toge Productions выпустила игру Whisper Mountain Outbreak в раннем доступе в Steam

Индонезийский разработчик видеоигр Toge Productions объявил, что Whisper Mountain Outbreak наконец-то вышла в Steam. Игра официально запущена 11 августа 2025 года в раннем доступе.

В Whisper Mountain Outbreak игроки берут на себя роль агентов секретного правительственного бюро, которым поручено расследовать и устранять паранормальные угрозы. Действие игры разворачивается в отдалённой, окутанной туманом горной местности под названием Бисик, где игрокам предстоит выбираться из ловушек, исследуя заброшенные здания, сражаясь с монстрами, добывая ресурсы и решая головоломки.

Игроки могут выбрать три случайных класса из шести доступных специализаций, каждая из которых обладает уникальными навыками, влияющими на игровой процесс. Чтобы выжить, игрокам нужно действовать сообща. Независимо от того, действуют ли они сообща или разделяются, команды должны уметь балансировать между управлением ресурсами, решением головоломок и сражениями, чтобы выжить в постоянно растущих ужасах горы.

Ранее разработчик также анонсировал функцию Friend’s Pass для игры. С помощью Friend’s Pass игроки, у которых нет Whisper Mountain Outbreak, могут присоединиться к лобби друга и играть в полноценном кооперативном режиме. Они также могут опробовать ограниченную версию одиночной демоверсии в автономном режиме. Эта функция призвана сделать многопользовательский режим более доступным и побудить игроков использовать кооперативные элементы игры.