Whisper of the House превращает уборку в уютное расследование - игра выйдет на PS5 и Xbox Series 27 августа

Уютный симулятор-головоломка Whisper of the House доберётся до новых платформ уже 27 августа. E-Home Entertainment Development выпустит игру на PlayStation 5 и Xbox Series, а PC-версия одновременно появится в Microsoft Store. Сейчас проект также доступен на Switch и ПК через Steam.

Действие Whisper of the House разворачивается в небольшом Whisper Town, где игроку предстоит выполнять самые разные бытовые поручения. Можно помогать жителям с переездами, приводить в порядок захламлённые комнаты, готовить помещения для новых магазинов, разбирать старые вещи и даже искать потерявшихся кошек.

Однако обычной уборкой дело не ограничивается. Предметы в домах жителей связаны с их прошлым, воспоминаниями и личными историями. Исследуя комнаты и обращая внимание на небольшие детали, игрок сможет собирать подсказки и постепенно раскрывать тайны Whisper Town.

При этом разработчики делают ставку не только на спокойный темп, но и на интерактивность. Некоторые предметы можно трогать и использовать просто ради забавы: например, включать старинный граммофон, сжимать резиновую утку или взаимодействовать с различными бытовыми вещами. У десятков объектов есть собственные звуковые эффекты.

Отдельное место занимает обустройство собственного дома. Игрокам доступны более 1800 предметов мебели и свыше 10 вариантов планировки. Можно менять обои, напольные покрытия, цвета и текстуры мебели, создавая интерьер на свой вкус.

За уютной атмосферой скрывается и более странная сторона города. Над музеем появляется число 42, в небе возникает необычная радуга, возле колодца замечают загадочного «призрака, крадущего сердца», а из трещин неожиданно появляются щупальца. Эти события постепенно складываются в одну большую загадку.

Whisper of the House впервые вышла на ПК через Steam 27 августа 2025 года, а 17 июня 2026-го добралась до Switch. 27 августа игра появится на PS5, Xbox Series и в Microsoft Store для ПК.