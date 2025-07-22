Whisper of The House - уютный симулятор обустройства выходит 27 августа в Steam

Уже 27 августа в Steam выходит Whisper of The House — милая и расслабляющая игра в стиле пиксель-арт от GD Studio, сочетающая организацию, декор и теплую атмосферу уютного городка. Это не просто симулятор перестановки мебели — это настоящее приключение, полное добрых историй, сюрпризов и творческого самовыражения.

Игрокам предстоит взять на себя роль профессионального организатора дома и, вместе с помощником Марком, помочь жителям Whisper Town преобразить их жилища. Каждое задание уникально: уборка, распаковка, перестановка, разбор хлама, оформление — всё для того, чтобы сделать пространство не только функциональным, но и по-настоящему домашним.

Механика игры проста и интуитивна: вы можете щелчком мыши переставлять предметы, прятать их в ящики, украшать полки или даже исследовать тайные уголки комнаты. Сотни интерактивных объектов реагируют на действия игрока — можно, например, погладить игрушечную уточку или запустить мини-игру на найденном компьютере. Игра полна неожиданных и милых деталей, которые делают каждое взаимодействие особенным.

Особое внимание уделено атмосфере: живописный пиксельный стиль, ненавязчивая музыка и тщательно проработанный город с множеством жителей. У каждого персонажа — своя история, характер и привычки, а выполнение их просьб позволяет заглянуть в их внутренний мир и стать частью их изменений. Маленькая перестановка может привести к большим жизненным переменам.

Кроме того, игроки могут обустраивать и собственное жильё, собирая мебель в стиле рустик, скандинавского минимализма, уютной игровой комнаты или эко-дома. Все предметы можно настраивать, перекрашивать и свободно размещать, создавая идеальное пространство по своему вкусу.

Для тех, кто хочет поделиться результатами творчества, доступен фоторежим с фильтрами, стикерами и возможностью сохранять снимки в Steam. Это отличная возможность похвастаться своими дизайнерскими находками перед друзьями.

Whisper of The House — это игра, где важна каждая мелочь. Она предлагает расслабляющий, но увлекательный геймплей, наполненный человечностью, уютом и креативом. Настоящее цифровое теплое одеяло, которое согреет в любой день.