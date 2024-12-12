ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Whispered World 28.08.2009
Адвенчура
8.8 129 оценок

В GOG стартовала раздача point-and-click-приключения The Whispered World Special Edition

monk70
Новости

В честь старта зимней распродажи магазин GOG устроил раздачу игры The Whispered World Special Edition. Это подарок для поклонников классических квестов point-and-click. Эта раздача продлится до 15 декабря 2024 года.

Это инди-квест от Daedalic Entertainment, в котором вы присоединяетесь к Сэдвику в его стремлении спасти мир от надвигающейся гибели. В состав специального издания входит не только оригинальная игра, но и эксклюзивные аудиокомментарии авторов, оркестровый саундтрек, разблокируемые достижения и улучшенная графика.

Получить бесплатную копию The Whispered World Special Edition довольно просто. Щёлкните по ссылке, выберите «Перейти к раздаче», а затем нажмите «Добавить в библиотеку» и войдите в свою учётную запись. После этого вы сможете загрузить и наслаждаться игрой без DRM в свое удовольствие.

15
3
The Whispered World
28.08.2009
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Сергей Оленичев

Помню проходил её, хорошая игра и рисовка очень нравилась

0
BigusDickus

инди от дедалик интертеймент🤣

call of duty modern warfare - индиигра от активижн

-1
langquest64

*Голосом Сэдвика: Мне скуууууууууууууууууууучно..................

-1