В GOG стартовала раздача point-and-click-приключения The Whispered World Special Edition

В честь старта зимней распродажи магазин GOG устроил раздачу игры The Whispered World Special Edition. Это подарок для поклонников классических квестов point-and-click. Эта раздача продлится до 15 декабря 2024 года.

Это инди-квест от Daedalic Entertainment, в котором вы присоединяетесь к Сэдвику в его стремлении спасти мир от надвигающейся гибели. В состав специального издания входит не только оригинальная игра, но и эксклюзивные аудиокомментарии авторов, оркестровый саундтрек, разблокируемые достижения и улучшенная графика.

Получить бесплатную копию The Whispered World Special Edition довольно просто. Щёлкните по ссылке, выберите «Перейти к раздаче», а затем нажмите «Добавить в библиотеку» и войдите в свою учётную запись. После этого вы сможете загрузить и наслаждаться игрой без DRM в свое удовольствие.