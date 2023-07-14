В GOG проходит раздача триллера The Whisperer ©

GOG раздает триллер The Whisperer в течение ограниченного времени. Все, что вам нужно сделать, чтобы бесплатно добавить игрк в свою коллекцию, — это перейти на страницу игры, добавить её в корзину и оформить бесплатную "покупку". Вы сможете загрузить игру и играть в нее, когда захотите. Вам, очевидно, понадобится учетная запись GOG, чтобы получить бесплатную игру. Раздача заканчивается в понедельник, 17 июля 2023 года.

The Whisperer — это приключенческая хоррор-игра в жанре «укажи и щелкни» от независимого разработчика Studio Chien d’Or. Первоначально она была выпущена в 2021 году.

Исследуйте заброшенный торговый пост, исследуйте его окрестности и разгадайте ужасную тайну, которую он хранит. The Whisperer (Le Murmureur) — это игра в жанре «укажи и щелкни», действие которой происходит в Нижней Канаде в начале 19 века.

Вдохновленный такими играми, как Scratches и The Dark Eye, The Whisperer — это ода классическому хоррор-поджанру «укажи и щелкни». Вы найдете старые школьные приключенческие функции, которые мы все любим: решение головоломок, исследование, инвентарь, использование и комбинирование объектов.