Скрытые опасности в дебютном трейлере Whispers of the Tallgrass

До конца года на PC должна выйти игра в жанре ужасов на выживание. Новинка называется Whispers of the Tallgrass и предназначена для одного игрока.
Атмосферный сурвайвал-хоррор от первого лица в заброшенной промзоне, поглощённой высокой травой. Прислушивайтесь к звукам ночи, прячьтесь от неумолимого хищника, ищите ключевые предметы, раскрывайте тайны этого места и найдите способ выбраться.
Ночь полна множеством звуков, вслушивайтесь в них, стараясь распознать среди них те что таят опасность.
Неумолимый хищник, который выслеживает вас используя зрение, слух и обоняние.
Вам придётся продумывать свой маршрут наперед, постоянно передвигаться, и в то же время стараться сохранять максимальную скрытность.
Дикие заросли гигантской травы одновременно как укрытие и источник опасности.
Используйте густые заросли, чтобы спрятаться, но помните: то, что скрывает вас, может укрывать и вашего преследователя.
В качестве бонуса анонсирована поддержка русского языка.
