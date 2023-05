Анонсирована Whispike Survivors: Sword of the Necromancer для всех основных платформ ©

Grimorio Games анонсировала Whispike Survivors: Sword of the Necromancer для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam. Whispike Survivors: Sword of the Necromancer сочетает в себе два популярных игровых жанра: симулятор выживания орды и фермерский симулятор.

Вырастите сильнейшего монстра в этой фермерской игре про выживших. Сражайтесь с волнами существ, чтобы усилить свой Whispike, и используйте его семена для создания еще более сильных гибридов.