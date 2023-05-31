Whispike Survivors - Sword of the Necromancer TBA
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Анонсирована Whispike Survivors: Sword of the Necromancer для всех основных платформ

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monk70
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Grimorio Games анонсировала Whispike Survivors: Sword of the Necromancer для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam. Whispike Survivors: Sword of the Necromancer сочетает в себе два популярных игровых жанра: симулятор выживания орды и фермерский симулятор.

Вырастите сильнейшего монстра в этой фермерской игре про выживших. Сражайтесь с волнами существ, чтобы усилить свой Whispike, и используйте его семена для создания еще более сильных гибридов.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Talendor3

*Randomname* Survivors - сколько еще таких наклепают интересно?

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