Хоррор White Day 2: The Flower That Tells Lies - Complete Edition появится на консолях уже в августе

Полное издание хоррора White Day 2: The Flower That Tells Lies - Complete Edition, включающее все эпизоды истории, выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series 15 августа, объявили издатель PQube и разработчик ROOTNSTUDIO.

Сиквел основан на геймплейной механике первой игры, делая упор на возросшую свободу действий и предлагая еще больше ветвящихся сюжетных линий. Внизу можно ознакомиться с синопсисом каждого из трех эпизодов:

Эпизод 1 - Обеспокоенная слухами о своей причастности к смерти однокурсника, Чон Су Чжин полна решимости исправить ситуацию и вернуть доверие своего возлюбленного Чан Сон Тэ. Но пока пара ищет улики, они узнают о гораздо более темной тайне глубоко в недрах школы и становятся добычей в безжалостной охоте.

Эпизод 2 - В то же время приезжает бывшая учительница Кан Со Ён, чтобы расследовать неоднозначные обстоятельства смерти ее отца на территории школы. Опираясь на свои познания в оккультизме, Со Ён пытается обратить вспять древний ритуал, уклоняясь от могущественного и злобного призрака, который неумолимо тянется к ней.

Эпизод 3 – Дав обещание, которое невозможно нарушить, первокурсник Ю Джи Мин ищет способ принести покой беспокойному духу Хан На Ён. Углубляясь в трагическую историю школы и сложные отношения между ее учениками, Чимин делает судьбоносное открытие, которое раз и навсегда приоткроет завесу безвестности.

Все три эпизода White Day 2: The Flower That Tells Lies вышли на PC (Steam) в 2023 году.