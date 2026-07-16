От изучения китайского до роли "плохого копа": раскрыты амбициозные идеи отменённого духовного наследника L.A. Noire

Спустя годы после отмены Whore of the Orient стали известны новые подробности о проекте, который должен был стать духовной наследницей L.A. Noire. Сценарист Дэниел Макмэн рассказал о разработке игры в интервью журналисту Кейду Ондеру, раскрыв множество амбициозных идей, которые так и не добрались до релиза.

События Whore of the Orient должны были разворачиваться в Шанхае 1930-х годов. Главным героем выступал британский детектив, прибывший в один из крупнейших городов Азии на фоне политической напряжённости и криминальных разборок. По словам Макмэна, разработчики намеренно отказались от огромного открытого мира в пользу высокой плотности деталей и живой городской среды. Он сравнил подход с разницей между Assassin's Creed Unity и Black Flag: вместо масштабов авторы стремились наполнить каждую улицу событиями и персонажами.

Одной из главных особенностей игры должна была стать необычная механика изучения языка. По мере прохождения главный герой постепенно осваивал китайский, открывая доступ к новым диалогам и дополнительным свидетелям. Благодаря этому расследования становились глубже, а количество доступных вариантов общения с NPC постоянно расширялось.

Изменения планировались и для системы расследований. Если в L.A. Noire игрок чаще разбирался с уже совершёнными преступлениями, то в Whore of the Orient детективу предстояло предотвращать их, патрулируя улицы Шанхая и реагируя на происходящее в реальном времени.

Авторы также собирались значительно переработать допросы подозреваемых. Вместо поиска единственно правильного ответа игрок мог выбрать роль «доброго» или «плохого» полицейского. Разные подходы влияли бы на поведение собеседников и получаемую информацию, но ни один из вариантов не считался бы однозначно верным — каждый открывал собственные возможности для развития расследования.

Боевая система тоже заметно отличалась от L.A. Noire. При её создании разработчики ориентировались на серию Batman: Arkham, сделав основной упор на рукопашные схватки. Огнестрельное оружие в игре присутствовало, однако центральное место занимали именно динамичные ближние бои.

По словам Макмэна, к моменту закрытия проекта Whore of the Orient была готова примерно на 15%. Разработка прекратилась из-за финансовых проблем и сложностей с издателем. При этом сценарист признаёт, что многие задуманные механики существовали лишь в виде концептов и могли серьёзно измениться или вовсе не попасть в финальную версию.

Во время интервью Макмэн поделился ещё одной любопытной деталью, связанной с L.A. Noire. Одним из кандидатов на роль главного героя Коула Фелпса был Джон Хэмм, однако в итоге роль досталась его коллеге по сериалу «Безумцы» Аарону Стэтону.

Вышедшая в 2011 году L.A. Noire получила 89 баллов из 100 на Metacritic и до сих пор считается одной из самых необычных детективных игр своего времени. Однако уже спустя несколько месяцев после релиза Team Bondi обанкротилась и прекратила существование, а Whore of the Orient так и осталась одним из самых известных отменённых проектов игровой индустрии.