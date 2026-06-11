Ритм, VHS и кэмп-хоррор: Wicked Delights от создателей Beacon Pines обещает совместить несовместимое

Студия Hiding Spot Games, известная по тепло принятой приключенческой игре Beacon Pines, представила свой новый проект — Wicked Delights. Это ритм-хоррор для ПК, который уже на этапе анонса демонстрирует необычное жанровое смешение: разработчики обещают аниме-сражения, комедийные эпизоды в кофейне, ретрофантастические элементы и кэмп-хоррор в одном повествовании.

Сюжет переносит игроков в начало 2010-х годов, где Андер и её отец Марсель пытаются удержать на плаву убыточный видеомагазин. Однако привычная рутина быстро рушится, когда персонажи со старых перезаписанных VHS-кассет начинают проникать в реальный мир. Так стартует сверхъестественная история, раскрывать которую предстоит через ритм-игровые эпизоды.

Именно ритм становится центральной механикой: ключевые события и «сражения» подаются как музыкальные секции, через которые игрок продвигается по сюжету. Разработчики подчёркивают, что сочетание жанров — от аниме-боёв до хоррор-кэмпа — является не просто стилистическим приёмом, а основой игрового процесса.

Дата выхода Wicked Delights пока не объявлена, однако проект уже заявлен для PC (Steam) и позиционируется как экспериментальный взгляд на ритм-игры с нарративным уклоном.