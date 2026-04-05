Откровенный фэнтези-выживач Wicked Island получит локализацию на русский язык и поддержку достижений в Steam

Игра Wicked Island, находящаяся в раннем доступе, скоро получит масштабное обновление. Проект представляет собой симулятор выживания в открытом мире с широкими возможностями исследования, сбора ресурсов, создания предметов и снаряжения. Кроме того, игра содержит откровенный контент для взрослых и выполнена в стилистике мрачного фэнтези.

Разработчики сообщили, что обновление Wicked Island уже доступно при выборе бета-версии игры в Steam. В основной ветке нововведения появятся позже. Самыми заметными добавлениями станут поддержка достижений в Steam-версии и локализация на несколько языков, включая русский. Разработчики предупредили, что на данном этапе перевод на все языки выполнен с помощью нейросетей, но в дальнейшем локализация будет дорабатываться.

Среди других заметных изменений — добавление новых квестов и полная переработка взаимодействия с драконом. Также была пересмотрена система получения опыта, переписаны диалоги со многими персонажами, обновлена система расчленения. Помимо этого, исправлено множество багов, и улучшена производительность. В частности, была внедрена поддержка Intel XeSS, которая пришла на смену некорректно работавшей технологии AMD FSR.

Wicked Island вышла в раннем доступе в Steam 21 августа 2025 года. О дате релиза полноценной версии пока не сообщается.