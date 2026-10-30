Выход Wicked Island из раннего доступа состоится 17 ноября 2026 года

Разработчик Wicked Island, откровенного симулятора выживания в сеттинге тёмного фэнтези, сообщил о дате выхода своего проекта из раннего доступа. Релиз версии 1.0 запланирован на 17 ноября.

Игра получит новую цепочку квестов с уникальным снаряжением в качестве награды, новые разновидности врагов, элементы для постройки, обновлённые анимации для существующих сцен, а также множество исправлений, направленных на улучшение технического состояния проекта. Ожидается, что сохранения, сделанные в раннем доступе, должны перенестись в полную версию.

Также автор Wicked Island сообщил, что с выходом версии 1.0 цена на игру возрастёт. Сейчас базовая стоимость составляет 1200 рублей. До 1 ноября на игру действует скида в 40 процентов, текущая цена составляет 720 рублей.

Разработчик отмечает, что с релизом версии 1.0 поддержка Wicked Island не прекратится. Ожидается, что после выхода из раннего доступа игра будет получать контентные обновления.