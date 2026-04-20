Экшен Wicked Seed получит масштабное обновление "The Pit": Новая игра+, костюмы, фоторежим и 50 этажей испытаний

Разработчик инди-хоррора Wicked Seed Райан раскрыл детали масштабного обновления под названием "The Pit". Обновление, которое уже окрестили самым большим в истории игры, находится на финальной стадии разработки и выйдет в конце апреля - начале мая.

Главной звездой патча станет одноименная локация - подземелье, эксклюзивное для режима "Новая игра+". Игроков ждет спуск на 50 этажей со случайной генерацией врагов и предметов, хотя планировка каждого уровня останется неизменной для возможности изучения. Каждые 5 этажей будут встречаться мини-боссы, а каждые 10 - полноценные боссы. Разработчик подчеркивает: даже если вы погибнете, прогресс прохождения "Ямы" не обнулится - вы просто вернетесь в лагерь. В награду за смелость можно найти редкие "Оловянные монеты", которые обмениваются на уникальные призы в специальном торговом автомате.

Помимо новой локации, обновление вносит массу изменений в геймплей:

Прогрессия: Максимальный уровень оружия повышен до 20. Для этого понадобятся Инженерные руководства, добытые в "Яме". Каждый вид оружия получит уникальную черту мастерства.

Система "Экспедиционные уровни": Достигнув 100-го уровня, игроки смогут получать особый опыт за убийство врагов в "Яме". Это дает небольшие бонусы к характеристикам без ограничения по рангу.

Экипировка: Будет добавлено 3 новых аксессуара, 4 доспеха, 7 деталей снаряжения и 7 костюмов.

Апдейт затронет и базовые механики. Появятся: долгожданный фоторежим, отображение вашего DPS после стычек, кнопка "Продолжить" в главном меню, новый навык "Упор" (блокирует первый удар в цепочке действий), а также улучшенная настройка яркости.

Всего в обновлении будет около 15 новых противников (от рядовых до боссов) и 23 новых испытания. Полный список изменений разработчик пообещал опубликовать на этой неделе.