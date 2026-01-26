В Steam состоялся релиз хоррора на выживание Wicked Seed - у игры уже 93% положительных отзывов

Инди-студия Dead Right Games выпустила на цифровой платформе Steam хоррор на выживание Wicked Seed. Всего через несколько дней после релиза игра завоевала исключительно теплый прием у аудитории, собрав 93% положительных отзывов на основе ранних оценок пользователей.

Игра погружает геймеров в мрачные леса и покинутые города центрального Мэна, где предстоит раскрыть тайну внезапного вторжения чудовищ. Исследование станет ключом к выживанию: игроков ждут темные чащи, забытые туннели, эвакуированные поселения и другие локации, полные секретов и опасностей.

Одним из главных преимуществ Wicked Seed стала новаторская боевая система. Она сочетает в себе динамичные схватки в реальном времени, где важны увороты, блоки и парирования, с тактической пошаговой составляющей. В любой момент можно замедлить время, чтобы спланировать серию атак, каждая из которых будет мощнее предыдущей. Это требует не только реакции, но и стратегического расчета.

Второй опорой геймплея является глубокое исследование мира. Найденные записки, уникальные предметы и скрытые тропы помогают разгадывать головоломки, получать дополнительные задания и постоянные улучшения характеристик. Прокачка персонажа не ограничивается боем - опыт начисляется и за изучение локаций, и за решение загадок.

Для любителей красивых видов для главной героини в игре предусмотрено более 30 стилистических костюмов, которые разблокируются исключительно через исследование и выполнение достижений. В данный момент игру можно купить со скидкой 20%. Русского языка нет.