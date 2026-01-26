ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Wicked Seed 23.01.2026
Экшен, Инди, От третьего лица, Постапокалипсис
6.6 9 оценок

В Steam состоялся релиз хоррора на выживание Wicked Seed - у игры уже 93% положительных отзывов

2BLaraSex 2BLaraSex

Инди-студия Dead Right Games выпустила на цифровой платформе Steam хоррор на выживание Wicked Seed. Всего через несколько дней после релиза игра завоевала исключительно теплый прием у аудитории, собрав 93% положительных отзывов на основе ранних оценок пользователей.

Игра погружает геймеров в мрачные леса и покинутые города центрального Мэна, где предстоит раскрыть тайну внезапного вторжения чудовищ. Исследование станет ключом к выживанию: игроков ждут темные чащи, забытые туннели, эвакуированные поселения и другие локации, полные секретов и опасностей.

Одним из главных преимуществ Wicked Seed стала новаторская боевая система. Она сочетает в себе динамичные схватки в реальном времени, где важны увороты, блоки и парирования, с тактической пошаговой составляющей. В любой момент можно замедлить время, чтобы спланировать серию атак, каждая из которых будет мощнее предыдущей. Это требует не только реакции, но и стратегического расчета.

Второй опорой геймплея является глубокое исследование мира. Найденные записки, уникальные предметы и скрытые тропы помогают разгадывать головоломки, получать дополнительные задания и постоянные улучшения характеристик. Прокачка персонажа не ограничивается боем - опыт начисляется и за изучение локаций, и за решение загадок.

Для любителей красивых видов для главной героини в игре предусмотрено более 30 стилистических костюмов, которые разблокируются исключительно через исследование и выполнение достижений. В данный момент игру можно купить со скидкой 20%. Русского языка нет.

18
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
maximus388

Вижу в ленте очередную игру от ноунеймов, сделанную на коленке из ассетов, где из плюсов только сексуальная героиня или обнаженка. Не открывая, уже знаю, кто автор этой новости.

14
ratte88
где из плюсов только сексуальная героиня или обнаженка

Причём, это тоже ассеты. В десятках nsfw-новеллах такие же персы, уже надоело одно и тоже видеть.

3
Fatcannabis

Очередной мусор из стим, стим пора закрывать свою лавочку один шлак в магазине, хотя бы почистили от 99% мусорных игр свою лавочку лентяи

9
ratte88
Очередной мусор с плейграунд, пегачу пора закрывать свой сайт, один шлак в комментариях, хотя бы почистили от 99% мусорных комментов свой сайт лентяи

Очередное глупое дитя против свободы с недостатком мозга, чтобы не брать тот товар, который не интересует.

4
Yoshemitsu ratte88
1
Денис Сидоров 5 ratte88

Это свобода чтобы клепать кал для вас таких с недостатком мозга)))))

6
Tommy451

очередной гунер байт, писик сисик есть - положительный отзыв

7
J a r v i s

Обо*аный кусок кала, а не игра, даже хуже чем Антидот

7
BenefactorSnapersnatch

опять какая то фигня со дна стима, ну code violet это не переплюнет все равно)

2
Yoshemitsu

Ага. А этот самый code violet, не переплюнул Killing antidot, Project Werewulf и еще два десятка убогого кала типа wild life

BenefactorSnapersnatch Yoshemitsu

ну я чисто говорю про этот год) а так в целом да, полно еще всякой жути, которая намного хуже

монcтр

этот ассет флип уже выглядит лучше нового RE hah

1
Snake2105

Спасибо с торрента скачаю тогда для ознакомления, а покупать не буду