Авторы Songs of Conquest раскрыли цену и детали экшен-рогалика Wielders of the Essence перед скорым релизом

Шведская студия Lavapotion, известная по тактической стратегии Songs of Conquest, завершает подготовку к премьере своего спин-оффа под названием Wielders of the Essence. Релиз экшена в жанре пулевого рая состоится 5 ноября на площадке Steam. Издателем проекта совместно с разработчиками выступает компания Coffee Stain Publishing. Накануне выхода число добавлений игры в списки желаемого превысило 50 тысяч пользователей.

Команда определилась со стоимостью тайтла и подтвердила отказ от автоматических коэффициентов площадки Valve.

Wielders of the Essence ворвется в бой по цене 5.99 доллара США, и стоимость будет различаться в зависимости от региона. Мы не собираемся следовать стандартным рекомендациям Steam по региональным ценам.

- Андерс, представитель студии Lavapotion

Игровой процесс сочетает выживание среди плотных орд нечисти с механикой градостроительства и инкрементального развития. Каждый боевой забег длится около 8 минут. Накопленные ресурсы тратятся между схватками в деревне на возведение зданий и усиление магического Яйца, служащего ядром общей метапрогрессии. Подобная система позволяет постепенно разблокировать новые войска, способности и типы экипировки.

Ключевой особенностью стала адаптация системы Сущностей из вселенной Songs of Conquest. В распоряжении игроков окажутся 6 магистров, которых в бою сопровождают свиты союзников вроде копейщиков или наездников на гигантских пауках. Отряды не только сдерживают волны врагов, но и вырабатывают 3 вида энергии для применения магии Разрушения, Созидания и Тайных сил. Сочетание конкретных бойцов и умений открывает доступ к усиленным суперспособностям.

На основе тестов создатели переписали систему спавна противников. Число врагов на карте теперь ограничено 300 особями, а в плотных кольцах окружения появляются зазоры для маневров. Дополнительным правкам подверглись боссы, включая переработанные визуальные эффекты Королевы Фэй, баланс урона заклинаний вроде Небесной сферы и поведение камеры.

Проект получил полную оптимизацию под портативную консоль с верификацией Steam Deck Verified. В релизную сборку вошли 5 биомов, режим New Game+ со специальными модификаторами и специальные настройки доступности, включающие фильтры для дальтоников, управление мышью и фильтр против арахнофобии. Прохождение базового контента займет порядка 8 часов.