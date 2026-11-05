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Wielders of the Essence 05.11.2026
Экшен, Инди, Строительство, Вид сверху, Фэнтези, Рогалик
4 3 оценки

Wielders of the Essence вышла - выживание за лягушку-мага и строительство города

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Coffee Stain Publishing и Lavapotion выпустили Wielders of the Essence — одиночный экшен на выживание с элементами bullet heaven, incremental-игры и строительства базы. Игра предлагает колдовать, командовать войсками, исследовать процедурно созданные карты и развивать поселение.

Wielders of the Essence — ответвление фэнтезийной стратегии Songs of Conquest. В роли лягушки-мага игрокам предстоит сражаться с ордами противников в знакомом, но самостоятельном мире.

Забеги рассчитаны на короткие сессии, а развитие города позволяет превратить небольшую лужу в процветающее поселение.

Игра уже доступна в Steam на ПК и Mac.

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