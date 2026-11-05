Wielders of the Essence вышла - выживание за лягушку-мага и строительство города

Coffee Stain Publishing и Lavapotion выпустили Wielders of the Essence — одиночный экшен на выживание с элементами bullet heaven, incremental-игры и строительства базы. Игра предлагает колдовать, командовать войсками, исследовать процедурно созданные карты и развивать поселение.

Wielders of the Essence — ответвление фэнтезийной стратегии Songs of Conquest. В роли лягушки-мага игрокам предстоит сражаться с ордами противников в знакомом, но самостоятельном мире.

Забеги рассчитаны на короткие сессии, а развитие города позволяет превратить небольшую лужу в процветающее поселение.

Игра уже доступна в Steam на ПК и Mac.