Китайский фурри-шутер Wild Assault тихонько прокрался в Steam и пока не впечатляет игроков

В раннем доступе Steam вышел китайский фурри-шутер Wild Assault. В нём вас ждут животные вместо обычных бойцов, и сражения 20 на 20 игроков, и, конечно же, движок Unreal Engine 5, куда ж без него.
Игровой процесс незамысловатый: вы просто управляете антропоморфными зверушками, которые бегают, прыгают, лазают по стенам и захватывают какие-то точки. Ну и ловушки ставят. Всего доступно 10 разных животных, среди которых Медведь, Панда, Волк, Лиса, Тигр и так далее.
Пока что Wild Assault не особо впечатлила игроков — всего 11 отзывов, и только примерно половина из них положительная.
Гнать надо в шею эту безбожную левацкую помойку китай. Господи спаси нас от красного мракобесия
такое должно быть бесплатное с пропуском, они так ниче не заработают)
Офигел когда увидел что игра ещё и платная )
это порно игра? // Илья Прохоров
Кунг Фу панда курильщика?! 😁 Шутаны в принципе не люблю, руки из жопы для них) Но выглядит забавно)