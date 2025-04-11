Китайский фурри-шутер Wild Assault тихонько прокрался в Steam и пока не впечатляет игроков

В раннем доступе Steam вышел китайский фурри-шутер Wild Assault. В нём вас ждут животные вместо обычных бойцов, и сражения 20 на 20 игроков, и, конечно же, движок Unreal Engine 5, куда ж без него.

Игровой процесс незамысловатый: вы просто управляете антропоморфными зверушками, которые бегают, прыгают, лазают по стенам и захватывают какие-то точки. Ну и ловушки ставят. Всего доступно 10 разных животных, среди которых Медведь, Панда, Волк, Лиса, Тигр и так далее.

Пока что Wild Assault не особо впечатлила игроков — всего 11 отзывов, и только примерно половина из них положительная.