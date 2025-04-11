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Wild Assault 11.04.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица
8.3 12 оценок

Китайский фурри-шутер Wild Assault тихонько прокрался в Steam и пока не впечатляет игроков

Lunersun Lunersun

В раннем доступе Steam вышел китайский фурри-шутер Wild Assault. В нём вас ждут животные вместо обычных бойцов, и сражения 20 на 20 игроков, и, конечно же, движок Unreal Engine 5, куда ж без него.

Игровой процесс незамысловатый: вы просто управляете антропоморфными зверушками, которые бегают, прыгают, лазают по стенам и захватывают какие-то точки. Ну и ловушки ставят. Всего доступно 10 разных животных, среди которых Медведь, Панда, Волк, Лиса, Тигр и так далее.

Медведь Владимир в тельняшке и 30 видов оружия: стало известно, что ждёт игроков в раннем доступе Wild Assault

Пока что Wild Assault не особо впечатлила игроков — всего 11 отзывов, и только примерно половина из них положительная.

6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
iconapop

Гнать надо в шею эту безбожную левацкую помойку китай. Господи спаси нас от красного мракобесия

4
Лидер 666 Antichrist

такое должно быть бесплатное с пропуском, они так ниче не заработают)

2
Resplaytor

Офигел когда увидел что игра ещё и платная )

2
Пользователь ВКонтакте

это порно игра? // Илья Прохоров

1
LoKKi_SKY

Кунг Фу панда курильщика?! 😁 Шутаны в принципе не люблю, руки из жопы для них) Но выглядит забавно)