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Wild Assault 11.04.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица
9.1 10 оценок

Медведь Владимир в тельняшке и 30 видов оружия: стало известно, что ждёт игроков в раннем доступе Wild Assault

Lunersun Lunersun

Создатели Wild Assault рассказали, что нас ждёт в их мультиплеерном фури-шутере на момент запуска раннего доступа. А старт, кстати, уже совсем скоро — 11 апреля.

На старте игроки смогут опробовать десяток персонажей-зверей, среди которых будут тигр, панда, лиса и волк. Мало того, в игре даже есть медведь по имени Владимир, да ещё и в тельняшке. Помимо самих зверей, разработчики обещают аж 30 видов оружия, так что повоевать будет чем.

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А вот с картами пока не разгуляешься — всего три локации:

  • Операция Мохаве
  • Скалистые горы
  • Разъярённый залив

По игровым режимам тоже скромно — всего два варианта: WA Рейд и WA Завоевание.

Но при этом в планах у разработчиков уже есть временное событие «Фестиваль воздушных змеев», которое пройдёт с 22 мая по 3 июля. Ну и куда же без боевого пропуска. В базовой версии дадут нового валианта по имени Эруин, пару оружий и два легендарных скина для них. А премиум-покупателям отсыпят ещё скин для пулемета «Геометрический», пару легендарных скинов и 400 «Звериных Монет» впридачу.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
smallhell

...фуррятина, пощади, Император, их души.

-1