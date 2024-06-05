Гибрид стратегии и шутера - Wild Bastards выйдет 12 сентября

Когда-то банда Wild Bastards наводила ужас на всю галактику. Но затем яростный магнат Джебедайя Чейст почти полностью истребил этих опасных преступников. Теперь в живых остались лишь двое «диких ублюдков».

Вам предстоит возглавить этих последних выживших и отомстить за соратников. Вы отправитесь в путешествие по планетам, чтобы разыскать товарищей и вернуть их к жизни при помощи таинственного разумного корабля Дрифтера.

По пути вас ждут яростные перестрелки с врагами. Пополняйте свою банду — таких же отчаянных преступников с уникальным оружием и сверхспособностями. Персонажей в игре 13 штук. У каждого бандита свой стиль боя и линия развития.

Чем дальше вы продвигаетесь, тем сложнее становятся задания. После прохождения основной кампании открывается режим повышенной сложности с модификаторами геймплея.