Гибрид стратегии и шутера - Wild Bastards выйдет 12 сентября

Гибрид стратегии и шутера от первого лица Wild Bastards выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC (через Steam) 12 сентября, объявили издатель Modus Games и разработчик Blue Manchu.
В Wild Bastards игрок путешествует с планеты на планету, где в составе банды из 13 преступников творит всевозможные бесчинства. Каждый участник группировки имеет свое собственное оружие, особую силу и древо развития. На планетах вы будете собирать добычу и провоцировать конфликты, которые затем перерастают в напряженные и масштабные перестрелки.