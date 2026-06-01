Wild Blue Skies выйдет 13 августа - духовный наследник Star Fox возвращает рельсовые шутеры

Издатель Balor Games и студии Chuhai Labs вместе с Vitei Backroom объявили дату выхода аркадного рельсового шутера Wild Blue Skies. Игра появится 13 августа на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam.

Судя по первым материалам, авторы явно вдохновляются классикой вроде Star Fox и Panzer Dragoon, но пытаются адаптировать формулу под современную аудиторию. Игроков ждут стремительные воздушные бои, полёты над океанами, пустынями и пещерами, а также масштабные схватки с армией Гримклоу. При этом разработчики делают ставку не только на экшен, но и на яркий аниме-стиль с красочными локациями и командой союзников, сопровождающих героя на протяжении кампании.

Одной из главных особенностей Wild Blue Skies станет сочетание олдскульного геймплея с более современным управлением. Авторы обещают простую систему освоения для новичков, но при этом оставляют простор для высокого скилла, секретных маршрутов и охоты за очками — важного элемента классических рельсовых шутеров 90-х.

Особенно любопытно выглядит акцент на разветвлённых миссиях и скрытых путях. Такой подход может добавить игре реиграбельности, которой часто не хватает современным аркадным экшенам. На фоне дефицита крупных проектов в жанре Wild Blue Skies выглядит как попытка вернуть к жизни почти исчезнувший формат — и для поклонников старой школы это уже повод внимательно следить за релизом.