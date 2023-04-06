Wild Hearts 17.02.2023
5.5 75 оценок

Сегодняшнее обновление Wild Hearts добавляет AMD FSR на ПК, повышает производительность на PS5 и Xbox Series X|S

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monk70
Новости

Сегодня на всех платформах развертывается новое обновление Wild Hearts, которое содержит массу исправлений и улучшений. Кроме того, это новое обновление добавляет поддержку FSR на ПК и направлено на повышение производительности на PS5 и Xbox Series X|S.

Судя по примечаниям к патчу, это значительный патч, содержащий множество исправлений и улучшений, включая корректировки баланса и изменения для конкретных платформ. Из-за обширных примечаний к патчу мы не будем публиковать их здесь полностью, но некоторые интересные новые дополнения скрыты в примечаниях, которые вполне можно упустить из виду. Помимо множества изменений баланса существ, предметов и прочего, мы обнаружили, что разработчик Omega Force добавил поддержку AMD Fidelity FX Super Resolution (FSR) в параметры масштабирования игры. Это уменьшит нагрузку без ущерба для разрешения. В примечаниях к патчу также упоминается об улучшении производительности на PS5 и Xbox Series X|S. На ПК также была удалена настройка ограничения 240 FPS.

Wild Hearts доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Wild Hearts "Трейнер +37" [1.0.2 - 1.1.1] {FLiNG}
Wild Hearts "Трейнер +37" [1.0.2 - 1.1.1] {FLiNG}
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Gector17792020

перевведите игр

2
ЭХЧАН

перевод лучше бы)

2
jax baron

игры от коев не возможно перевести

0
ЭХЧАН jax baron

да брось все возможно или ждать или играть с прогой.

0
jax baron ЭХЧАН

Не там довно ещё говорили что все игры коев через такой пень колоду заднего прохода- там и модами через жопу и т.д и т.п, все не берутся из за этого.

0