Сегодняшнее обновление Wild Hearts добавляет AMD FSR на ПК, повышает производительность на PS5 и Xbox Series X|S ©

Сегодня на всех платформах развертывается новое обновление Wild Hearts, которое содержит массу исправлений и улучшений. Кроме того, это новое обновление добавляет поддержку FSR на ПК и направлено на повышение производительности на PS5 и Xbox Series X|S.

Судя по примечаниям к патчу, это значительный патч, содержащий множество исправлений и улучшений, включая корректировки баланса и изменения для конкретных платформ. Из-за обширных примечаний к патчу мы не будем публиковать их здесь полностью, но некоторые интересные новые дополнения скрыты в примечаниях, которые вполне можно упустить из виду. Помимо множества изменений баланса существ, предметов и прочего, мы обнаружили, что разработчик Omega Force добавил поддержку AMD Fidelity FX Super Resolution (FSR) в параметры масштабирования игры. Это уменьшит нагрузку без ущерба для разрешения. В примечаниях к патчу также упоминается об улучшении производительности на PS5 и Xbox Series X|S. На ПК также была удалена настройка ограничения 240 FPS.

Wild Hearts доступна для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.