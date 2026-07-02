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Wild Life 08.02.2027
Экшен, Ролевая, Инди, Для взрослых 18+, От третьего лица, Открытый мир
7.7 326 оценок

Страница ролевой игры Wild Life в Steam стала недоступна для российского региона

Tiger Goose Tiger Goose

Амбициозная ролевая игра для взрослых Wild Life, недавно получившая точную дату выхода, перестала быть доступной в российском сегменте магазина Steam. При попытке открыть страницу проекта с российской учётной записи отображается сообщение с текстом о недоступности товара в регионе.

В последнее время немалое количество игр со взрослой тематикой было заблокировано в Steam для пользователей с регионом "Россия". С недавних пор введение данных ограничений связывают с деятельностью группы активистов с нетрадиционными политическими взглядами, которые, по их собственным заявлениям, регулярно отправляют жалобы в Роскомнадзор с требованием проверить содержание того или иного проекта в Steam.

Wild Life — одна из самых ожидаемых игр со взрослой тематикой в Steam. Проект предлагает впечатляющую детализацию интерактивного взрослого контента. В Wild Life также ожидается продолжительная сюжетная кампания с продуманным лором.

Ранее сообщалось о блокировке другой амбициозной игры для взрослых с сопоставимым уровнем детализации и размахом игрового мира — Operation Lovecraft: Fallen Doll.

Выход Wild Life запланирован на 8 февраля 2027 года.

29
35
Комментарии:  35
Ваш комментарий
Red Salamandra

Зато в зелёном магазине доступна, а в честь летней распродажи, скидка аж 100%.

15
SOLUS5678

Жаль конечно что игру официально в нашем регионе не купить но зато можно купить со сменой региона или в зелёном магазине.) А что касается "активистов" то их ждёт тот же столб что и чиновников.

7
BattleEffect

Почему взрослые не должны играть во ВЗРОСЛЫЕ игры?

5
Saka Madiq

в России за последние 10 лет было построено РЕКОРДНОЕ количество храмов, какие нах игры для взрослых?

4
Dunovo

Да и поуй!🤌

4
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