Страница ролевой игры Wild Life в Steam стала недоступна для российского региона

Амбициозная ролевая игра для взрослых Wild Life, недавно получившая точную дату выхода, перестала быть доступной в российском сегменте магазина Steam. При попытке открыть страницу проекта с российской учётной записи отображается сообщение с текстом о недоступности товара в регионе.
В последнее время немалое количество игр со взрослой тематикой было заблокировано в Steam для пользователей с регионом "Россия". С недавних пор введение данных ограничений связывают с деятельностью группы активистов с нетрадиционными политическими взглядами, которые, по их собственным заявлениям, регулярно отправляют жалобы в Роскомнадзор с требованием проверить содержание того или иного проекта в Steam.
Wild Life — одна из самых ожидаемых игр со взрослой тематикой в Steam. Проект предлагает впечатляющую детализацию интерактивного взрослого контента. В Wild Life также ожидается продолжительная сюжетная кампания с продуманным лором.
Ранее сообщалось о блокировке другой амбициозной игры для взрослых с сопоставимым уровнем детализации и размахом игрового мира — Operation Lovecraft: Fallen Doll.
Выход Wild Life запланирован на 8 февраля 2027 года.
Зато в зелёном магазине доступна, а в честь летней распродажи, скидка аж 100%.
Жаль конечно что игру официально в нашем регионе не купить но зато можно купить со сменой региона или в зелёном магазине.) А что касается "активистов" то их ждёт тот же столб что и чиновников.
Почему взрослые не должны играть во ВЗРОСЛЫЕ игры?
в России за последние 10 лет было построено РЕКОРДНОЕ количество храмов, какие нах игры для взрослых?
Да и поуй!🤌