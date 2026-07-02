Страница ролевой игры Wild Life в Steam стала недоступна для российского региона

Амбициозная ролевая игра для взрослых Wild Life, недавно получившая точную дату выхода, перестала быть доступной в российском сегменте магазина Steam. При попытке открыть страницу проекта с российской учётной записи отображается сообщение с текстом о недоступности товара в регионе.

В последнее время немалое количество игр со взрослой тематикой было заблокировано в Steam для пользователей с регионом "Россия". С недавних пор введение данных ограничений связывают с деятельностью группы активистов с нетрадиционными политическими взглядами, которые, по их собственным заявлениям, регулярно отправляют жалобы в Роскомнадзор с требованием проверить содержание того или иного проекта в Steam.

Wild Life — одна из самых ожидаемых игр со взрослой тематикой в Steam. Проект предлагает впечатляющую детализацию интерактивного взрослого контента. В Wild Life также ожидается продолжительная сюжетная кампания с продуманным лором.

Ранее сообщалось о блокировке другой амбициозной игры для взрослых с сопоставимым уровнем детализации и размахом игрового мира — Operation Lovecraft: Fallen Doll.

Выход Wild Life запланирован на 8 февраля 2027 года.