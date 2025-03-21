Выход ролевой игры Wild Life ожидается с августа по декабрь 2026 года

Студия Candy Valley Network, уже в течение многих лет трудящаяся над амбициозной RPG для взрослых Wild Life, поделилась важной новостью касательно своего проекта. В опубликованном заявлении разработчики говорят о том, как непросто складывался их путь к игре мечты. Множество раз планы студии перечёркивались различными обстоятельствами, но игроки, поддерживающие разработку Wild Life на Patreon, проявляли терпение и продолжали верить в проект, за что авторы игры благодарны им.
Поворотным моментом в разработке Wild Life авторы считают запуск демоверсии игры в Steam. Данное событие, по их словам, обнажило проблемы в разработке проекта и привело к перестройке многих процессов. Подготовка демоверсии также подстегнула студию перевести разработку игры на движок Unreal Engine 5. Переход дался трудно, но разработчики уверены, что в итоге это предоставило им более гибкий инструментарий для построения полноценного открытого мира в своей RPG.
Разработчики представили финальный план развития проекта, и теперь студия Candy Valley Network готова объявить о релизном окне своей игры. Wild Life должна выйти в промежутке с августа по декабрь 2026 года. Авторы подчёркивают, что это будет полноценный релиз, а не выход в раннем доступе. На старте в Wild Life ожидается наличие полноценной сюжетной кампании, а чуть позже с бесплатным обновлением в игре появится и редактор мира.
Candy Valley Network твёрдо намерена выпустить Wild Life в заявленный срок. Разработчики подчёркивают, что всегда готовы прислушиваться к отзывам со стороны игроков и благодарят их как поддержку, так и за критику, которыми студию одаривали за все годы разработки игры.
Превью достойное
Да там скриншоты у самой игры не менее достойны. Это такой выживач с похабщиной получается
Можно мутить czech orgy?
Какие-то наркоманы игру делают, судя по скринам.
Да уж, на женскую мохнатость там не поскупились)))
Зашёл картинку посмотреть
А картинка посмотрела тебя.
Жаль, что не села на лицо.
я тоже
Картинка.жпг
Ну я так понимаю все зашли из-за превью
Будем честны, что это был байт
😎
3 вообще че за ужас 😂
Это настраивается, не переживай)
Великолепная новость!!!!. Обязательно куплю!!!!.
Спустя 10 лет разработки....
Кто нибудь в курсе, они по прежнему на UE4 или уже на UE5?
Билды, которые доступны в Patreon, уже давно на Unreal Engine 5. А то, что сейчас называется демоверсией в Steam, на самом деле является последним билдом игры на Unreal Engine 4, который появился в конце 2022 года.
Помню качал её год или два назад. Так и не понял как запустить обычный сюжетный режим, меня кидало на поле, где было натыканы рандомно строения и летательный аппарат, как из фильма Аватар. Будто билд горе-разраба, с какими-то незаконченными наработками. Самой игры так и не увидел. Есть игра похожей тематики с 18+ , называется Carnal Instinct. Там хоть полноценно можно играть.
Да, Carnal Instinct хорош, но там сеттинг фентези. А эта в современная фантастика с элементами многих жанров. Если сделают что-то играбельное (как в трейлерах показывают), будет отлично.
Анимации деревянные какие то в Carnal Instinct.
с каких пор столько внимая обычной порно игре ?
Это не порно игра, там просто можно будет шпихаться с партнёром по копу, например когда играешь с девушкой, а так в целом это обычный выживач
конан экзайлз это обычный выживач, а когда в игре есть фулл нагота, фоторежим с позами и сцены секса где можно крутить камеру, то это обычная порно игра с элементами выживания для галочки
Где ты там выживач увидел ? На данный момент там кроме поз с сексом больше ничего и нет
В новости игры зашёл, там первая новость с трейлером, там самолёты враги животные, ахаха глянь и не будет вопросов
То что ты куда-то там зашёл ничего не значит, чел я в эту игру часов 100 наиграл, и то как наиграл, там сейчас кроме редактора сцен ничего нет, раньше хоть мини компания была, и да не будет там выживания
АНимации и модельки там весьма качественные, а вот остальное..... где то между хренова или нафиг надо )))
О чем игра хоть? А то кроме голой жопы я ниче не понял)
Уточнить- с АВГУСТА 25 по ДЕКАБРЬ 26, или с Августа 26 по Д26? А то при первом варианте - нормальный такой отрыв в ГОД. А так качал давно и там сюжетно кот наплакал, очень огромная карта острова, которая 95% пустая и событий было максимум 1)на пляже дискотека ГГ какой-то военный, 2) в племени будуиново в горах и 3)у крушения самолета , это ВЕСЬ контент был, неужели за эти ГОДЫ что-то поменялось?
А так я его считал таким-же Скам продуктом развода на бабки как и Operation Lovecraft: Fallen Doll.
С августа 2026 года. Если бы речь шла об августе 2025 года, то так и было бы написано — с августа 2025 года по декабрь 2026 года. Если же речь идёт о месяцах в рамках одного года, то принято этот год указывать только один раз — после упоминания заключительного месяца.
Друг говорил, что на данный момент из-за перехода на новый анрил, вся старая карта похе... поломалась и щас новую пилят и в основном добавляют разные позы, новых персонажей и костюмы
Я тоже в какой-то момент стал считать его таковым. Лично меня разработчики приятно удивили этим объявлением. Если действительно выпустят игру в обозначенный срок, то уважением им.
Ну, и стоит признать, что в случае с Fallen Doll развод чувствуется куда как больше. Там приток денег завязан на внутриигровой валюте, а в Wild Life такого всё же нет.
Из трейлера типа:примитивная девушка с луком готовится воевать
с челами у которых есть космические корабли и продвинутые технологи.
Так?
А потом они потрахались.
Ага как в аватаре
по скрину сразу понятно какие будут ролевые игры в игре
Абзац, оно живое оказывается
Играл билды игра топ 18+ контента просто тонна ждём всем селом
Шараханье было глобальным то одно то другое пытались сделать. Перескакивали с UE с версии на версию а вышло так себе. Сложилось впечатление что просто максимально долго тянут бабло. По мне держитесь подальше от этого высера криворукого инди. Ибо билды отличались глючностью солидной. Субверс хотя бы стебом знатным привлекает а тут бред полный.
Вот это я понимаю - ролеплей)
Я думал полноценная игра в жанре выехали студенты по баться а тут зомби, а это типо дешёвый космо проект с нудистами😁
да что то последние версия только какой то билд с недоделанной игрой, в поле где просто рандомные объекты, тоже так и не понял что это было...
Наконец дождались! gta 6 больше не нужна
арт(скрин) в статье, как бы, намекает на качество продукта?
В чем смысл сей идиотской игры? Реальных девушек нет что ли.
Наподобие conan exiles будет так понимаю, титимити были ещё там, здесь только все гораздо сочнее будет в плане детализации
это порнушная игра, там будет всё
вы бы не сравнивали данное дерьмо с conan exiles. Это небо и земля.