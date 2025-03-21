Выход ролевой игры Wild Life ожидается с августа по декабрь 2026 года

Студия Candy Valley Network, уже в течение многих лет трудящаяся над амбициозной RPG для взрослых Wild Life, поделилась важной новостью касательно своего проекта. В опубликованном заявлении разработчики говорят о том, как непросто складывался их путь к игре мечты. Множество раз планы студии перечёркивались различными обстоятельствами, но игроки, поддерживающие разработку Wild Life на Patreon, проявляли терпение и продолжали верить в проект, за что авторы игры благодарны им.

Поворотным моментом в разработке Wild Life авторы считают запуск демоверсии игры в Steam. Данное событие, по их словам, обнажило проблемы в разработке проекта и привело к перестройке многих процессов. Подготовка демоверсии также подстегнула студию перевести разработку игры на движок Unreal Engine 5. Переход дался трудно, но разработчики уверены, что в итоге это предоставило им более гибкий инструментарий для построения полноценного открытого мира в своей RPG.

Разработчики представили финальный план развития проекта, и теперь студия Candy Valley Network готова объявить о релизном окне своей игры. Wild Life должна выйти в промежутке с августа по декабрь 2026 года. Авторы подчёркивают, что это будет полноценный релиз, а не выход в раннем доступе. На старте в Wild Life ожидается наличие полноценной сюжетной кампании, а чуть позже с бесплатным обновлением в игре появится и редактор мира.

Candy Valley Network твёрдо намерена выпустить Wild Life в заявленный срок. Разработчики подчёркивают, что всегда готовы прислушиваться к отзывам со стороны игроков и благодарят их как поддержку, так и за критику, которыми студию одаривали за все годы разработки игры.