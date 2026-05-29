Выход ролевой игры Wild Life состоится 8 февраля 2027 года

Wild Life, одна из самых ожидаемых игр для взрослых, по предварительным планам студии Candy Valley Network должна была выйти в 2026 году. В своём свежем заявлении разработчики отмечают, что при выборе точной даты релиза они должны быть уверены в её реалистичности и в своей готовности выполнить заключительный этап огромной работы.

Хотя в этом году выхода Wild Life всё же не случится, теперь у проекта появилась конкретная дата релиза. Разрабатываемая в течение нескольких лет амбициозная игра для взрослых должна выйти 8 февраля 2027 года. По этому случаю опубликован новый кинематографичный трейлер с анонсом даты.

Ожидается, что это будет полноценный релиз версии 1.0, а не выход в раннем доступе. Среди заявленных платформ — пока только Steam.

Разработчики собираются опубликовать в конце июня подробный план подготовки к релизу Wild Life, в рамках которого будут освещены такие темы, как распространение ключей среди спонсоров на Patreon, другие магазины, помимо Steam, в которых будет доступна игра, состав релизной версии, бесплатное DLC с режимом песочницы и многое другое.

Обновление страницы Wild Life в Steam с указанием актуальной даты релиза ожидается на следующей неделе.