Выход ролевой игры Wild Life состоится 8 февраля 2027 года

Wild Life, одна из самых ожидаемых игр для взрослых, по предварительным планам студии Candy Valley Network должна была выйти в 2026 году. В своём свежем заявлении разработчики отмечают, что при выборе точной даты релиза они должны быть уверены в её реалистичности и в своей готовности выполнить заключительный этап огромной работы.
Хотя в этом году выхода Wild Life всё же не случится, теперь у проекта появилась конкретная дата релиза. Разрабатываемая в течение нескольких лет амбициозная игра для взрослых должна выйти 8 февраля 2027 года. По этому случаю опубликован новый кинематографичный трейлер с анонсом даты.
Ожидается, что это будет полноценный релиз версии 1.0, а не выход в раннем доступе. Среди заявленных платформ — пока только Steam.
Разработчики собираются опубликовать в конце июня подробный план подготовки к релизу Wild Life, в рамках которого будут освещены такие темы, как распространение ключей среди спонсоров на Patreon, другие магазины, помимо Steam, в которых будет доступна игра, состав релизной версии, бесплатное DLC с режимом песочницы и многое другое.
Обновление страницы Wild Life в Steam с указанием актуальной даты релиза ожидается на следующей неделе.
Опа, вот и превьюха подходящая для моего комента. В общем тут такое дело, если кто собирался видюху прикупить, то самое время. Даю инфу, появился новый алгоритм для майнинга даёт сверхприбыль на картах с РТ ядрами. Мощностя идут в ИИ. Короче бегом в магазин или на авито, цены летом скакнут на +50% минимум. Скриньте, спасибо скажите потом, а пока ставьте клоуна.
"Леон" попал в п0рнопародию Аватар+Дюна+Horizon?
о как. аватар здорового человека?
Опять дро....
Верните ацтека в свою эпоху.