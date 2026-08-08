В Steam вышла демоверсия симулятора "уютного выживания" Wild n Chill от создателей рыбалки Cast n Chill

Студия Wombat Brawler выпустила первую публичную демоверсию своего грядущего симулятора выживания в дикой природе Wild n Chill. Релиз ознаменовался выходом нового трейлера. Проект является идейным развитием их прошлой пиксельной игры про рыбалку Cast n Chill, но теперь разработчики предлагают игрокам сойти с лодки на сушу, чтобы построить лесную хижину своей мечты.

Разработчики описывают проект как максимально расслабляющее выживание. Игровой процесс построен вокруг классических механик жанра: охоты, собирательства, крафта инструментов и заготовки дров. Тем не менее, игрокам все равно придется следить за базовыми потребностями персонажа, вовремя утолять голод, сушить одежду и защищать лагерь от волков и медведей. Верным спутником в путешествии станет пес, с которым можно играть и бросать ему палку.

В рамках бесплатного демо игрокам для исследования доступен стартовый регион под названием Coldwater Crossing. В нем можно обустроить первое временное убежище, освоить базовые навыки выживания в лесу, а также встретить чудаковатого местного отшельника по имени Бак, который готов обмениваться ценными вещами. Полная версия игры будет поддерживать кооперативный режим, рассчитанный на компанию до четырех человек.

Опробовать демоверсию Wild n Chill можно в Steam на операционных системах Windows и macOS. Проект уже получил первые текстовые отзывы и имеет 93% положительных обзоров. Дата полноценного релиза пока не сообщается, но игра сразу на старте получит официальный перевод на русский язык.