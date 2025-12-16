Бесплатная раздача Wild Terra 2: New Lands в Steam продлится до 18 декабря

В Steam 16 по 18 декабря вы можете получить Wild Terra 2: New Lands бесплатно.

Wild Terra - хардкорная MMORPG в открытом средневековом мире, где ключевую роль играет взаимодействие игроков и внимание к деталям. Игра делает ставку на глубокое погружение: развитие персонажа строится на использовании навыков, а не на заранее заданных классах, а боевая система с нон-таргет механикой требует особого мастерства, а не только снаряжения.

Станьте лучшим строителем, кузнецом, рыбаком, лекарем, алхимиком, пекарем, моряком, кожевником, торговцем, фермером, ювелиром и кем угодно ещё. Но чтобы получить Метку мастера, потребуется упорство и знания. В Wild Terra вы не сможете создать экипировку в один клик.

Ловите, приручайте и выращивайте редкие виды. С повышением уровня, питомцы получают случайные бонусы. Понадобится удача или кропотливый труд, чтобы собрать идеальную комбинацию.

Свежее обновления 2.4.397, вносит изменения в гильдии:

Теперь у гильдий есть уровни, бонусы, квесты, а также список гильдий с возможностью подать заявку. Также мы добавили 3 новых высокоуровневых арбалета, включая экзотические, чтобы сделать этот вид оружия привлекательнее