ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Wild Terra 2: New Lands 29.01.2021
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Вид сверху, Средневековье
4 27 оценок

Бесплатно и навсегда: в Steam можно забрать средневековую MMORPG Wild Terra 2: New Lands с открытым миром

butcher69 butcher69

В Steam стартовала временная бесплатная раздача Wild Terra 2: New Lands — многопользовательской MMORPG в средневековом сеттинге, вышедшей в 2022 году. Пользователи могут навсегда добавить игру в свою библиотеку в рамках ограниченной акции.

Проект делает ставку на выживание, ремёсла, строительство и экономику, зависящую от самих игроков. В игре нет фиксированных классов — развитие персонажа определяется выбранным оружием и навыками. Также доступны PvE- и PvP-активности, подземелья, боссы и система гильдий.

Сейчас Wild Terra 2 имеет 62% положительных отзывов в Steam. И хотя игра не стала большим хитом жанра, бесплатная раздача заметно повышает шансы проекта привлечь новую аудиторию любителей «песочниц» и хардкорных MMORPG.

ПК Раздачи и скидки
15
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Tiona

В том году её уже раздавали.

2
RMP

Еще одну игру до 18 числа бесплатно можно забрать - кстати, довольно неплохую:
https://store.steampowered.com/app/1053710/The_Red_Lantern/

1
Чукча в чуме

как же я люблю халяву. даже если она нафиг не нужна. но дает плюсик к списку игр!