Бесплатно и навсегда: в Steam можно забрать средневековую MMORPG Wild Terra 2: New Lands с открытым миром

В Steam стартовала временная бесплатная раздача Wild Terra 2: New Lands — многопользовательской MMORPG в средневековом сеттинге, вышедшей в 2022 году. Пользователи могут навсегда добавить игру в свою библиотеку в рамках ограниченной акции.

Проект делает ставку на выживание, ремёсла, строительство и экономику, зависящую от самих игроков. В игре нет фиксированных классов — развитие персонажа определяется выбранным оружием и навыками. Также доступны PvE- и PvP-активности, подземелья, боссы и система гильдий.

Сейчас Wild Terra 2 имеет 62% положительных отзывов в Steam. И хотя игра не стала большим хитом жанра, бесплатная раздача заметно повышает шансы проекта привлечь новую аудиторию любителей «песочниц» и хардкорных MMORPG.