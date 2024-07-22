Полная версия симулятора династии на Диком Западе Wild West Dynasty готовится к выпуску 22 августа

Команда разработчиков Moon Punch Studio и издатель Toplitz Productions объявили, что период раннего доступа к Wild West Dynasty официально подходит к концу. 22 августа 2024 г. откроются ворота на вымышленный американский фронтир начала 19 века, приглашая игроков выживать и процветать, строя будущее не только для себя, но и для других поселенцев, которые решат присоединиться к их делу.

После долгого и трудного путешествия по раннему доступу и с помощью бесценных отзывов сообщества Wild West Dynasty готова обосноваться и увлечь геймеров уникальным сочетанием игровых элементов, которые подойдут для самых разных стилей игры.

Руководитель разработки и генеральный директор Moon Punch Studio Шимон Жебялович сказал:

Это большая веха для Wild West Dynasty. Благодаря помощи игроков и сообщества мы смогли согласовать видение разработчиков с потребностями и желаниями геймеров. Это сотрудничество показывает, чего можно достичь, когда вы привлекаете сообщество и действительно слушаете их.

С момента первоначального выпуска в раннем доступе практически ничего не осталось нетронутым, чтобы улучшить или переработать игру на всех фронтах, перестраивая ее с нуля, начиная с визуальных эффектов и производительности и заканчивая функциями и пользовательским интерфейсом. Wild West Dynasty версии 1.0 также добавляет новые элементы, свежий сюжет и множество вариантов управления для контроля рабочей силы и ресурсов в ваших поселениях, что делает этот игровой процесс совершенно новым.