Дебютный трейлер градостроительной стратегии Wild West Pioneers про освоение Дикого Запада

Toplitz Productions и EmpireCraft Studios анонсировали Wild West Pioneers – новый градостроительный симулятор, в котором игроки смогут построить город на американском фронтире.

Вам предстоит основать поселение, управлять ресурсами и обеспечивать безопасность, защищая жителей от бандитов и дикой природы. Успешное развитие города требует работающих торговых путей, достаточного количества построек и учёта цикла дня и ночи.

От благополучия поселения зависит его рост: счастливые поселенцы привлекут новых жителей. Разработчики обещают разнообразие механик и современные визуальные решения.

Wild West Pioneers выйдет в раннем доступе в Steam в 2025 году. Уже сейчас игру можно добавить в список желаемого, а первый тизер доступен для просмотра.