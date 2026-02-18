Градостроительная стратегия Wild West Pioneers получила демоверсию в Steam

Студия EmpireCraft Studios совместно с издательством Toplitz Productions представили пробную версию своей новой игры Wild West Pioneers. Данное событие приурочено к фестивалю Играм быть на площадке Steam, где пользователи могут бесплатно ознакомиться с будущими новинками индустрии.

Проект представляет собой классический градостроительный симулятор в антураже Дикого Запада. Игрокам предстоит взять на себя руководство поселением и превратить его из небольшого лагеря в процветающий город. Геймплей сосредоточен на строительстве зданий и создании производственных цепочек для обеспечения жителей едой, древесиной и другими необходимыми ресурсами. Важным аспектом выступает управление потребностями населения, так как счастье поселенцев и удовлетворение их запросов напрямую влияют на развитие города и эффективность экономики.

В рамках опубликованной демоверсии доступен начальный этап основания поселения и обучение базовым механикам. Пользователи смогут разблокировать технологии и постройки для первых трех производственных цепочек, включающих обработку дерева, создание продуктов питания и производство алкоголя. Также механика игры позволяет развивать навыки персонажа и отправлять разведчиков в экспедиции для исследования карты мира. Разработчики отмечают, что среднее время прохождения ознакомительного фрагмента составляет от одного до двух часов, при этом количество попыток не ограничено.

Создатели проекта предупреждают об использовании генеративного искусственного интеллекта для создания временной озвучки, музыки и портретов персонажей в текущей сборке. Доступ к демоверсии будет открыт до 2 марта. Авторы призывают игроков делиться мнениями и сообщать о технических ошибках через специальные формы обратной связи или обсуждения в сообществе, так как отзывы помогут скорректировать дальнейшую разработку.