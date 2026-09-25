Состоялся релиз градостроительной стратегии Wild West Pioneers в раннем доступе Steam

В сервисах Steam, GOG и Epic Games Store состоялся релиз градостроительного симулятора Wild West Pioneers от издательства Toplitz Productions и студии EmpireCraft Studios. Проект вышел в раннем доступе с ознакомительной скидкой 25% по цене 1049 рублей. К моменту запуска игра собрала свыше 200 тыс. добавлений в список желаемого, однако стартовая версия вызвала у аудитории смешанные эмоции из-за технических недочетов.

События стратегии разворачиваются в эпоху освоения североамериканского фронтира во времена золотой лихорадки. Игрокам предстоит взять под управление группу первопроходцев, развивать лагерь от первых палаток до капитальных кирпичных построек, возводить ратуши, открывать салуны и налаживать производственные цепочки продовольствия, инструментов и строительных материалов. Каждый житель обладает личными потребностями и прихотями, требуя заботы о досуге, религии и регулярных поставок алкоголя, от простого самогона до выдержанного бурбона. На глобальной карте также доступны дальние экспедиции разведчиков для поиска ресурсов, золотых жил и мест под новые аванпосты.

Одной из ключевых тем вокруг разработки стал полный пересмотр визуального стиля и звукового оформления после скандала с генеративным контентом. В первых демонстрационных версиях авторы использовали искусственный интеллект для генерации портретов персонажей и черновой озвучки, что вызвало резкую критику сообщества. Создатели признали претензии обоснованными, полностью удалили сгенерированные нейросетями материалы и наняли профессиональных актеров озвучивания. Визуальный облик персонажей перерисовал ведущий художник студии, вдохновляясь классическими комиксами конца 90-х и начала 2000-х годов с характерной техникой точечных полутонов.

Игру Wild West Pioneers с любовью создает небольшая команда разработчиков и художников, которым она дорога. Мы учли ваши отзывы, заменив все созданные ИИ материалы работами художников и заново записав озвучку с настоящими актерами. - Команда разработчиков EmpireCraft Studios

Коренным изменениям подвергся и игровой баланс после открытого тестирования. Собранная статистика показала, что около 45% тестеров бросали прохождение уже на первом задании из-за навязчивого обучения и ощущения мобильного интерфейса. В ответ авторы вынесли обучающие подсказки в отдельного опционального ассистента и внедрили систему путей развития, позволяющую развивать поселение без жесткой привязки к сюжету. Также была снижена стоимость начальных построек первых 2 часов геймплея, чтобы ускорить добычу древесины и производство провизии.

Несмотря на доработки, на старте раннего доступа пользователи столкнулись с регулярными багами и проблемами стабильности. Игроки сообщают о внезапных вылетах на рабочий стол, сбоях интерфейса при прокладке дорожного полотна и зависаниях анимаций, во время которых поселенцы начинают непрерывно вращаться на 360 градусов. При этом в положительных обзорах хвалят проработанную симуляцию жителей, густую атмосферу вестерна и отсутствие прямых аналогов в историческом сеттинге.

В EmpireCraft Studios планируют развивать проект в раннем доступе около 1 года. За это время разработчики намерены добавить расширенные цепочки переработки сырья, прокладку железнодорожных путей, случайные события с набегами бандитов и засухой, а также новые биомы на карте мира.