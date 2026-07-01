Издатель Shueisha Games анонсировал аниме-выживалку Wild Wild Eden и показал первый геймплейный трейлер

Японская компания Shueisha Games и малазийская студия Magnus Games Studio представили первый геймплейный трейлер своего амбициозного симулятора выживания в открытом мире. Последние три года проект находился в разработке под рабочим названием Project Survival, однако теперь игра получила официальное имя Wild Wild Eden. В процессе создания авторы приняли решение полностью сменить игровой движок ради повышения визуального качества, а страница проекта уже обновилась в цифровом магазине Steam.

Сюжетная завязка рассказывает об уничтожении родной планеты человечества, из-за чего выжившие люди отправляются исследовать дикий первобытный мир. Игрокам предстоит собирать ресурсы, создавать снаряжение, заниматься фермерством и возводить базы практически в любой точке карты, включая опасные зоны вроде кратеров вулканов или вершин водопадов. Изучать новые земли и развивать свое племя можно будет как в одиночку, так и в совместном кооперативе.

Игровой процесс делает ставку на механику приручения монстров, с которыми необходимо выстраивать семейные узы. В отличие от других представителей жанра, здешние существа требуют постоянной заботы, внимания и совместных трапез, а не просто выступают в роли рабочей силы. Питомцы помогут автоматизировать быт на базе, станут верными компаньонами в бою, а также позволят перемещаться по миру верхом или по воздуху.

Выход Wild Wild Eden в раннем доступе на ПК через платформу Steam запланирован на весну 2027 года. Проект предложит яркую аниме-стилистику и будет развиваться дальше на основе отзывов игрового сообщества.